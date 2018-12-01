

Жители Молдовы считают, что «героями нашего времени» можно назвать Штефана чел Маре, Владимира Путина, Иосифа Сталина и Влада Цепеша. Об этом свидетельствуют данные представленного 4 декабря «Барометра общественного мнения» (БОМ), составленного Институтом общественных политик. Большинство опрошенных, однако, затруднились назвать имена «героев».



Авторы БОМ спросили респондентов, кого бы они могли назвать героем нашего времени. По условиям вопроса, это могла быть историческая фигура или наш современник. Большинство опрошенных затруднились назвать имя героя (75,1%). Мнения остальных разделились.



На первом месте оказался молдавский господарь Штефан чел Маре (5,8%). На втором — президент России Владимир Путин (4%), на третьем — лидер СССР Иосиф Сталин (1,7%). Следующую тройку составили валашский господарь Влад Цепеш (1,5%), президент Молдовы Игорь Додон (1,2%) и глава Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк (1%).



Все остальные набрали меньше одного процента. Среди них — мэр Оргеева Илан Шор, лидер СССР Леонид Брежнев, президент Румынии Клаус Йоханнис, писатель Григоре Виеру, российский император Петр I и др.



Опрос проводился с 9 по 23 ноября среди жителей разных населенных пунктов РМ. В исследовании участвовали 1115 человек. Максимально возможная погрешность составляет 3%. Жители Молдовы считают, что «героями нашего времени» можно назвать Штефана чел Маре, Владимира Путина, Иосифа Сталина и Влада Цепеша. Об этом свидетельствуют данные представленного 4 декабря «Барометра общественного мнения» (БОМ), составленного Институтом общественных политик. Большинство опрошенных, однако, затруднились назвать имена «героев».Авторы БОМ спросили респондентов, кого бы они могли назвать героем нашего времени. По условиям вопроса, это могла быть историческая фигура или наш современник. Большинство опрошенных затруднились назвать имя героя (75,1%). Мнения остальных разделились.На первом месте оказался молдавский господарь Штефан чел Маре (5,8%). На втором — президент России Владимир Путин (4%), на третьем — лидер СССР Иосиф Сталин (1,7%). Следующую тройку составили валашский господарь Влад Цепеш (1,5%), президент Молдовы Игорь Додон (1,2%) и глава Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк (1%).Все остальные набрали меньше одного процента. Среди них — мэр Оргеева Илан Шор, лидер СССР Леонид Брежнев, президент Румынии Клаус Йоханнис, писатель Григоре Виеру, российский император Петр I и др.Опрос проводился с 9 по 23 ноября среди жителей разных населенных пунктов РМ. В исследовании участвовали 1115 человек. Максимально возможная погрешность составляет 3%.

Около 40% граждан Республики Молдовы ностальгируют по Советскому Союзу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Барометра общественного мнения.



По данным социологического исследования, если в следующее воскресенье пройдет референдум о том, чтобы Молдова вновь стала частью Советского Союза, то около 40% человек проголосовали бы «за», около 28% — против, а не участвовали в голосовании около 8%. Не определились с ответом примерно 21% граждан.