Пользователь Белая Ворона разместил в ютьюбе ролик, в котором рассказывает о своем социальном эксперименте: "Существует стереотип о том, что бездомные люди зачастую тратят деньги на водку, вино, или любые другие алкогольные напитки. Мне стало интересно, а так ли это на самом деле? Я провел социальный эксперимент и прошел по улицам города Тирасполь.,Бездомным людям я предлагал на выбор два пакета. В одном из них лежала бутылка водки, а в другом - продукты питания. Какова была их реакция, а также выбор, смотрите в данном ролике."
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