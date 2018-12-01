Институт социально-политических исследований и регионального развития опубликовал статью под названием: ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ПМР УТВЕРДИЛ МЕХАНИЗМ
ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКОВ В 2019 ГОДУ Верховный Совет Приднестровья завершил работу над проектом закона о республиканском бюджете на 2019 год во втором чтении, приняв в окончательной редакции текстовую часть документа. Парламентарии проработали сегодня около 130 поправок, а мы выбрали из них самые основные.
ТАНЦУЕМ ОТ ОКЛАДА О повышении зарплат и пенсий на 7% было объявлено еще в начале ноября по итогам напряженных консультаций президента с представителями Верховного Совета и правительства. Сегодня в рамках работы над бюджетом депутаты утвердили механизм увеличения зарплаты: решено поднять должностные оклады. «Повышается оклад на 11%, а работникам силовых ведомств, в связи со структурой их зарплат, – на 13%. Это даст рост общего фонда заработной платы на 7%», - сообщил журналистам председатель парламентского комитета по экономической политике, бюджету и финансам Александр Коршунов, комментируя проект бюджета. Одним из источников повышения зарплат станет чистая прибыль государственных и муниципальных предприятий, часть которой направят в бюджет.
Примечание Григория Волового: Сложна математика бюджета. Может быть, они еще в общем раскладе и пенсионеров учитывают? Так там допсредства должны быть от освобождения на значительную сумму, оставшуюся после перехода значительной части приднестровцев на российскую пенсию. Да бог с ней, с ой математикой! А куда девается прибыль от возросших экспорта и импорта - о чем нам так победно заявляют на официальных информканалах? Или это все игра в циферки, да с курсом доллара?
МЕРЫ ЭКОНОМИИ При этом предусмотрены и достаточно строгие меры экономии средств. Так, закон о бюджете-2019 запретит органам власти увеличивать штаты в бюджетной сфере, за исключением случаев введения в эксплуатацию новых объектов, где такие работники потребуются.
Принята также норма, не позволяющая вводить в течение года новые льготы для населения. Как отмечал ранее Александр Коршунов, государство за последние два года «набрало дополнительных льгот на 140 миллионов рублей» и введение все новых и новых льгот для граждан – это порочная практика и тяжелое бремя для бюджета. Примечание Григория Волового: Подождите! Так вы сами и набрали эти льготы. Обещали на выборах, потом дали льготной категории народа - пенсионерам кусочек хлеба с таким малюсеньким кусочком повидла взамен поднятия пенсий на уровень инфляции, а теперь сдаем назад?
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ ОСТАНУТСЯ ПРЕЖНИМИ. НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ Для коммерческих предприятий тарифы на энергоносители на будущий год уже установлены постановлением правительства – для них запланирован рост на 12%.
А вот для населения коммунальные тарифы в 2019 году не повысятся. Жители республики платят за коммуналку примерно пятую часть ее реальной стоимости, и, чтобы компенсировать убытки предприятиям-поставщикам, правительство заложило в бюджет 86 миллионов рублей на покрытие межтарифной разницы.
Сегодня на пленарном заседании эта статья расходов по предложению депутата Олега Василатия была исключена из перечня социально защищенных. Как отметили законодатели, у государства сейчас «другие приоритеты».
Примечание Григория Волового: Так, так... Судя по всему это первая ласточка в преддверии будущих изменений на тарифы для населения.
По этому поводу в парламенте состоялась дискуссия. Так, например, депутат Илья Васильев, поддержав Василатия, напомнил, что важнейшая социально защищенная статья – это даже не зарплата, а медикаменты.
«Было время, когда врачи не получали зарплату по три, четыре, пять месяцев. Но медикаменты – это жизненно необходимо, и больницы работали, больных и раненых спасали», - сказал парламентарий.
Примечание Григория Волового: Порой поражаешься мудрости некоторых народных избранников. Оказывается, зарплата менее важна, чем медикаменты. Так вы дайте достойную зарплату и, может быть, меньше потребуется денег на медикаменты! Когда пенсий и зарплат бюджетникам не хватает на нормальную жизнь вряд ли стоит спорить о более приоритетных направлениях.
Александр Коршунов с коллегами не согласился, заявив, что нельзя также «жить в холоде и без света». По его словам, коммунальные сети настолько изношены, что «без срочного финансирования можно прийти к техногенной катастрофе». Коршунов привел в качестве примера микрорайон в Бендерах, где периодически гаснет электричество, и старый коллектор, над которым из-за порывов регулярно проваливается асфальт.
ПАТЕНТЩИКИ ПОКА СМОГУТ РАБОТАТЬ ПО-СТАРОМУ Реформа, которую подготовили власти для малого бизнеса, откладывается. Сегодня было решено, что законы, предполагающие три системы налогообложения индивидуальных предпринимателей, вступят в силу не с 1 января 2019 года, как планировалось, а с 1 апреля. По словам Александра Коршунова, причина переноса – техническая.
«Органы государственной власти сегодня пока не готовы реализовать нормы принятых законов. Необходимо закупить оборудование для онлайн-касс, приобрести программное обеспечение для него и, соответственно, подготовить всю подзаконную нормативную базу», - сказал глава комитета. Таким образом, патентообладатели до 1 апреля будут работать по нынешней системе.
Коршунов считает, что реформа серьезно изменит механизм работы лишь тех предпринимателей, «которые выросли из штанишек и чьи обороты весьма высоки».
Напомним, что ИП, которые хотят заниматься разными видами деятельности, нанимать людей на работу и при этом работать с юридическими лицами, нужно будет выбирать упрощенную систему налогообложения. В этом случае придется использовать контрольно-кассовую технику, ежегодно предоставлять фискальный отчет по каждому контрольно-кассовому аппарату, а также сведения из банка о движении средств по текущим счетам, открытым для осуществления предпринимательской деятельности. Без контрольно-кассовой техники можно будет работать по патентной системе. А самый простой вид налогообложения предназначен для самозанятых.
Примечание Григория Волового: Не все индивидуальные предприниматели понимают и не все понимающие довольны предполагаемой реформой. Несмотря на бравурные заявления, что у нас сделано много для облегчения их работы, они, неблагодарные, драпают из бизнеса, а число тех, кто становится "на крыло" и уезжает из Приднестровья - растет и растет. В состоянии малого бизнеса, особенно патентщиков, можно удостовериться зайдя в любой торговый комплекс - ряды закрытых бутиков уже никого не поражают. Так что по-старому они будут работать, или по-новому - пока результат на лицо. Может наши депутаты ходят по фирменным магазинам и не только в Приднестровье, что не видят этой картины?
ЖИЛЬЕ - СИРОТАМ Впервые за несколько лет в Приднестровье решено выделить из бюджета деньги на приобретение жилья для детей-сирот. На эти цели направят около 8 миллионов рублей. Жилые помещения будут не дарить, а передавать по договору социального найма. Впоследствии государство станет рассматривать вопрос о передаче этого жилья сиротам в собственность. Квартиры решено приобретать на вторичном рынке – так дешевле.
В третьем, окончательном чтении бюджет-2019 планируется рассмотреть 12 декабря. Источник