Мир на берегах Днестра в русских тонах На протяжении всей истории существования Приднестровья его жители отождествляли себя и провозглашенную ими в 1990 году республику исключительно с русским миром – не только в силу общих ментальности, истории, культуры, языка, но и потому что видели в России единственную, а главное, надежную гарантию безопасной стабильности в нашем регионе.
Впервые официально статус России как посредника урегулирования молдо-приднестровского конфликта был закреплен Соглашением «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», подписанном президентами Российской Федерации Борисом Ельциным и Республики Молдова Мирчей Снегуром в присутствии лидера Приднестровья Игоря Смирнова 21 июля 1992 года. Это Соглашение заложило основы миротворчества на Днестре, в котором ключевую роль выполняла и выполняет до сегодняшнего дня Российская Федерация, ее военнослужащие.
За 26 лет функционирования в Приднестровье миротворческой операции Молдовой (и за последние годы – Украиной) предпринимались неоднократные попытки трансформировать ее формат, нивелировать роль России в сохранении региональной безопасности, но даже отъявленные «друзья» ПМР и РФ, их оппоненты не могут не признавать уникальность и эффективность этого миротворческого механизма: за это время на берегах Днестра не произошло ни одного вооруженного боевого столкновения между конфликтующими сторонами, не погиб ни один миротворец, ситуация в Зоне Безопасности остается прогнозируемой, контролируемой и управляемой.
Приднестровье, пожалуй, единственный регион в Восточной Европе, странах СНГ, подверженных «смутным временам», в котором после введения миротворческой миссии вновь не заполыхал «огонь конфликта». «Эффект сдерживания», обеспеченный Россией и ее присутствием здесь, не только «охлаждает» некоторые «горячие головы», которые в последнее время рьяно призывают к «разморозке» приднестровского конфликта, не только не дает «пропасть» самой Молдове как государству, удерживая поглощение Приднестровья Молдовой и тем самым лишая ее дополнительных стимулов для присоединения к Румынии, но и сохраняет более четверти века мир в нашем регионе. И приднестровцы, уже однажды пережившие вооруженный конфликт, хоронившие своих родных и близких, считают это самым главным результатом миротворческой миссии, в которой ключевую роль играет Россия.
Запах пороха Однако последние четыре года миротворческий механизм на Днестре подвергается серьезной проверке на прочность – нашим соседям, курируемым Западом, видимо, не дает покоя успешность миротворческой миссии, осуществляемой под эгидой России. Украинскому и молдавскому политическому истеблишменту не терпится «поставить точку» в приднестровской проблеме, что, собственно, невозможно без «выдавливания» с берегов Днестра российского присутствия. Пришедшая в Украине в результате «майдана» власть и с воодушевлением поддержавший ее официальный Кишинев, «скооперировавшиеся» на почве «нелюбви к России», предприняли ряд действий, поставившие под угрозу функционирование миротворческой миссии. Украина со своей стороны денонсировала соглашение о военном транзите через свою территорию грузов для российских военных, дислоцированных на территории Приднестровья, Молдова - со своей - задерживала в кишиневском аэропорту российских военных, прибывающих в рамках ротации к месту службы с последующей депортацией. Украина пропагандистски «гремела» на весь мир об якобы исходящей от Приднестровья и расположенных на его территории российских военнослужащих военной угрозе, окапывалась от нас рвами, «щерилась» противотанковыми ежами, ужесточала пропускной режим на границе, Кишинев слал гневные петиции во все, преимущественно, западные инстанции с просьбами «повлиять» на Россию, и инициировал рассмотрение на Генеральной ассамблее ООН вопроса вывода иностранных войск с территории Молдовы. Все чаще в риторике политиков, политологов, экспертов, журналистов звучало слово «война». Тогда, два-три года назад, от «решительного шага», от «разморозки», как призывал Порошенко, приднестровского конфликта рьяных молдавских и украинских политиков удержали миротворцы, вернее, их присутствие здесь – жив, ох, жив был еще в их памяти абхазский и южноосетинский «опыт», жующий в панике галстук Саакашвили.
Но сегодня со стороны Украины вновь «потянуло» запахом пороха. Провокацию в Керченском заливе Порошенко использовал как повод для введения военного положения в 10 областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. В стране объявлен сбор резервистов, армия и техника «поставлены под ружье». И вновь названы «враги». И вновь раздается «бряцанье оружием» - под Одессой, на посту у «двух столбов», на трассе Одесса-Киев, кроме полицейских с автоматами, стоят военные на бронетранспортерах, бронированных разведывательно-дозорных машинах. Уже даже не российские, украинские политологи не исключают вероятности провокационных действий со стороны Украины в отношении Приднестровья с целью создать здесь еще один очаг напряженности, в водоворот которого будет «втягиваться» Россия, которая априори не останется безучастной к судьбе своих миротворцев в частности и судьбе Приднестровья вообще. И тогда, делают мрачные прогнозы эксперты, инцидент в Керченском заливе покажется «цветочками». Цель нынешней очередной «военно-истеричной кампании» прежняя, но с поправками, приправленными украинским предвыборным колоритом: задача «узкая» - отсрочить выборы президента, задача масштабная - не только «покончить» с ПМР, но и «выдавить», в контексте западных мечтаний, с берегов Днестра Россию, втянуть ее в конфликт, объявить агрессором, оккупантом (кем там еще?), подвергнуть новым, более жестким санкциям, и, в итоге, ослабить.
Кто хочет вывести миротворцев, тот хочет войны Все последние четыре года мы живем под непрекращающиеся «завывания» молдавских и украинских политиков о необходимости трансформации миротворческой миссии, осуществляемой под эгидой России, в гражданскую под кураторством ОБСЕ. Но как Запад может «кураторствовать», мы видим на опыте других стран. Поэтому, спасибо, не надо! В складывающихся взрывоопасных геополитических условиях настаивать на смене миротворческого формата может только тот, кому «война – мать родна». Достаточно посмотреть на Украину, ее восточные области. Поэтому сегодня преждевременно, опрометчиво, недальновидно и губительно даже пытаться раскачивать «миротворческую лодку». Миротворческая миссия под эгидой России – это гарантия мира и региональной безопасности, доказанная временем и миротворцами. Мария Мунтян