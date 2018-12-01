Dnestr.TV

 
0

Берите на заметку: Румынские злоключения с приднестровскими правами

Берите на заметку: Румынские злоключения с приднестровскими правами
Я слышал, что в Румынии «докапываются» до наших документов, но не думал что все настолько серьезно.
У меня произошла неприятная ситуация. Когда я ехал из Германии у меня на границе в Румынии забрали водительское удостоверение ПМР. Если бы забрали и все, но не все так просто. В Румынии, как оказалось, жестокие законы.

А теперь более подробно: я ехал из Германии транзитом на немецкой машине с водительскими правами ПМР международного образца. Из Венгрии в Румынию пропустили без проблем: проверили паспорт, документы на машину. Приключения начались на выезде из Румынии - помимо документов попросили предъявить права. Через три часа я проехал в Молдову, но без водительского удостоверения, так как его забрали.

Примерно через неделю мне позвонили из Румынской полиции и пригласили приехать забрать документы. Я не поехал. Через две недели пришло письмо о том, чтобы я такого-то числа в декабре явился в румынский суд. Обвинялся по статье 335 п 2.

Когда в нашей приднестровской таможне растамаживал авто, рассказал свою историю. Мне один человек тогда поведал, что одного его знакомого из Рыбницы так же позвали в Румынию забрать документы, а когда он туда приехал, его закрыли до суда, а затем на суде присудили 2 года тюрьмы.

Когда я позвонил уполномоченному по защите прав человека в Тирасполе, то мне ответили, что не занимаются этим вопросом. Сказали: обращайтесь в министерство иностранных дел.
В МИДе рекомендовали выслать им копии документов…

Уважаемое «Днестр ТВ»! Осветите, пожалуйста, происшедшее, потому что наши люди будут и дальше попадать в неприятные ситуации. Хотелось бы их как то предупредить и уберечь от этого.
Оказывается, людям с приднестровскими водительскими удостоверениями международного образца в Румынии вменяют статью: вождение без водительского удостоверения, а по румынскому закону это арест от 6 месяцев до трех лет тюрьмы.
Учтите: Только за то, что вы не явились в суд штраф до 5000 румынских лей и дальше в розыск по Европе.

Сергей Будяну

Берите на заметку: Румынские злоключения с приднестровскими правами

От «Днестр ТВ»: Мы обратились в МИД ПМР, где нам сообщили, что на настоящий момент времени по таким вопросам никто не обращался. Остается только посоветовать всем, кто столкнулся с проблемой водительских прав ПМР в Румынии или других странах, обращаться в Министерство иностранных дел Приднестровья. Должны помочь.


  • Сегодня, 12:38
  • DTV
  • Просмотров: 45
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Гуманитарная помощь из России: вопросов больше, чем отв ...
  • Рыбница: картинки воскресенья. Геннадий Чорба: общее со ...
  • Дан приказ ему… взыскать задолженность
  • Ох, рано встает охрана
  • На площади Великого национального собрания прошел митин ...
  • Семь процентов, семь процентов – это много или мало?
  • Сельский «мор»: Карта Приднестровья «ссыхается», с нее ...
  • Обратились к президенту Приднестровья
  • Как это понять?
  • Почерк школы - Посвящается 70-летнему юбилею бендерской ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Гуманитарная помощь из России: вопросов больше, чем отв ...
  • Рыбница: картинки воскресенья. Геннадий Чорба: общее со ...
  • Дан приказ ему… взыскать задолженность
  • Ох, рано встает охрана
  • На площади Великого национального собрания прошел митин ...
  • Семь процентов, семь процентов – это много или мало?
  • Сельский «мор»: Карта Приднестровья «ссыхается», с нее ...
  • Обратились к президенту Приднестровья
  • Как это понять?
  • Почерк школы - Посвящается 70-летнему юбилею бендерской ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна