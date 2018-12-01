Я слышал, что в Румынии «докапываются» до наших документов, но не думал что все настолько серьезно. У меня произошла неприятная ситуация. Когда я ехал из Германии у меня на границе в Румынии забрали водительское удостоверение ПМР. Если бы забрали и все, но не все так просто. В Румынии, как оказалось, жестокие законы.
А теперь более подробно: я ехал из Германии транзитом на немецкой машине с водительскими правами ПМР международного образца. Из Венгрии в Румынию пропустили без проблем: проверили паспорт, документы на машину. Приключения начались на выезде из Румынии - помимо документов попросили предъявить права. Через три часа я проехал в Молдову, но без водительского удостоверения, так как его забрали.
Примерно через неделю мне позвонили из Румынской полиции и пригласили приехать забрать документы. Я не поехал. Через две недели пришло письмо о том, чтобы я такого-то числа в декабре явился в румынский суд. Обвинялся по статье 335 п 2.
Когда в нашей приднестровской таможне растамаживал авто, рассказал свою историю. Мне один человек тогда поведал, что одного его знакомого из Рыбницы так же позвали в Румынию забрать документы, а когда он туда приехал, его закрыли до суда, а затем на суде присудили 2 года тюрьмы.
Когда я позвонил уполномоченному по защите прав человека в Тирасполе, то мне ответили, что не занимаются этим вопросом. Сказали: обращайтесь в министерство иностранных дел. В МИДе рекомендовали выслать им копии документов…
Уважаемое «Днестр ТВ»! Осветите, пожалуйста, происшедшее, потому что наши люди будут и дальше попадать в неприятные ситуации. Хотелось бы их как то предупредить и уберечь от этого. Оказывается, людям с приднестровскими водительскими удостоверениями международного образца в Румынии вменяют статью: вождение без водительского удостоверения, а по румынскому закону это арест от 6 месяцев до трех лет тюрьмы. Учтите: Только за то, что вы не явились в суд штраф до 5000 румынских лей и дальше в розыск по Европе.
Сергей Будяну
От «Днестр ТВ»: Мы обратились в МИД ПМР, где нам сообщили, что на настоящий момент времени по таким вопросам никто не обращался. Остается только посоветовать всем, кто столкнулся с проблемой водительских прав ПМР в Румынии или других странах, обращаться в Министерство иностранных дел Приднестровья. Должны помочь.