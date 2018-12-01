Президент Молдовы Игорь Додон сообщает: "Принял участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ, где были подведены итоги деятельности организации в 2018 году и рассмотрены перспективы сотрудничества в будущем году.
Была отмечена полезность подобных встреч, в ходе которых можно провести обмен мнениями по наиболее насущным проблемам, с которыми сталкивается Содружество, и определить совместные действия по их преодолению.
Поблагодарил коллег-президентов стран СНГ за внимание, которое они уделяют нашей стране в вопросах расширения сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес. Подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества в экономической, культурной, гуманитарной сфере, в деле сохранения традиций и связей, установившихся между нашими странами за десятилетия.
Обратил особое внимание на необходимость укрепления статуса русского языка как языка межнационального общения граждан наших стран.
Поздравил коллег по СНГ с приближающимися зимними праздниками и пожелал им успехов в преодолении всех возникающих вызовов, а также полноценного развития и процветания".
"Насыщенный день сегодня в Санкт - Петербурге: Молдова впервые приняла участие в качестве наблюдателя в заседании Высшего совета ЕАЭС, состоялась неформальная встреча лидеров СНГ, отдельно пообщался со всеми коллегами по Содружеству.
У Молдовы есть будущее, если будем последовательно укреплять и расширять свои связи как на Западе, так и на Востоке."