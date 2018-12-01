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И нету других забот: Правительство внесло в Правила дорожного движения некоторые поправки, связанные с автомобилями

И нету других забот: Правительство внесло в Правила дорожного движения некоторые поправки, связанные с автомобилями
Так, правительственным постановлением министерству внутренних дел поручено ввести запрет на регистрацию транспортных средств с правосторонним рулевым управлением, либо переоборудованных на левую сторону вне условий организаций-изготовителей. При этом оговорено, что запрет распространяется на правоотношения, возникшие после 1 июля 1992 года (!). Так что «местные англичане» (как известно, Англия одна из стран, в которых используют авто с «правым рулем»), которых когда-то угораздило приобрести такое авто, пока не поздно, прощайтесь с ним. Правда, кто сейчас его купит?

И нету других забот: Правительство внесло в Правила дорожного движения некоторые поправки, связанные с автомобилями

Но правительство делает некоторые «послабления» - в исключительных случаях все-таки допускается возможность регистрации подобных авто. Правда, что это за «исключительные случаи», в постановлении не расшифровывается. Сказано только, что разрешения на «праворульные» машины будут выдаваться на основании правового акта правительства. Соответственно, рядовым автовладельцам «праворульных» машин получить его «не светит».

Иван Загоруйко
  • Сегодня, 07:03
  • DTV
  • Просмотров: 32
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