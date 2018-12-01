Защитник турецкого клуба "БашакшехИр" и сборной страны стал победителем опроса, проведенного Молдавской федерацией футбола. Второе место занял Александр Гацкан, третье - Артур Ионицэ. Епуряну был удостоен титула футболист года в рекордный пятый раз. До этого лучшим его признавали в 2007, 2009, 2010 и 2012 годах.
В номинации лучший вратарь победил Алексей Кошелев.
Епуряну оказался вне конкуренции и среди защитников.
Лучшим среди полузащитников стал Артур Ионицэ.
Приз лучшему нападающему достался Раду Гынсарю.
Лучшим иностранным игроком Национальной дивизии назван бельгиец Зиги Бадибанга из тираспольского "Шерифа".
Титул тренер года у Лилиана Попеску из клуба «Петрокуб-Хынчешть».