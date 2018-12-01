Пьяный водитель, управляя автомобилем марки Nissan, нарушил скоростной режим и не смог справиться с управлением транспортом. ДТП произошло около полуночи на ул. Суворова с. Парканы.
Иномарка выехала за пределы проезжей части и на полном ходу врезалась в каменный забор частного дома. После удара машина перевернулась и опрокинулась на крышу.
23-летнему водителю и 35-летней женщине – пассажиру удалось самостоятельно выбраться из-под груды искорёженного металла. Данные граждане отделались несколькими ушибами и ссадинами. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что мужчина сел за руль, будучи в нетрезвом виде. Сельчанин пояснил милиционерам, что направлялся в магазин за дополнительной порцией спиртного. Источник