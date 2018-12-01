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Несмотря ни на что

Несмотря ни на что
10 декабря 2018 г. в Тирасполе состоялось заседание Союза Оппозиционных Сил Приднестровской Молдавской Республики.
Участники заседания обсудили предложение, выдвинутое ранее членами Союза об избрании Председателя ЦК ПКП, депутата Верховного Совета ПМР Хоржана Олега Олеговича Председателем Союза Оппозиционных Сил ПМР.

Выступавшие на заседании напомнили, что Олег Хоржан многие годы успешно возглавлял не только политическую партию, но и левое движение республики, поддерживал патриотические общественные организации, защищал простых граждан ПМР, стоял на страже интересов Приднестровского государства. В настоящее время О.О. Хоржан находится в заключении, ему вынесен жестокий и несправедливый приговор – четыре с половиной года лишения свободы за преступления, которых он не совершал. В то же время, даже находясь в заключении, О.О. Хоржан продолжает свою политическую деятельность, направленную на защиту прав граждан ПМР, о чем свидетельствует его Открытое письмо, направленное из тюрьмы в адрес руководства Приднестровской Молдавской Республики.

С учетом вышеизложенного, поступило предложение – избрать Олега Олеговича Хоржана Председателем Союза Оппозиционных Сил ПМР, за которое проголосовали все присутствующие.
  • Сегодня, 06:52
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