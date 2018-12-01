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Шокирующие масштабы: появились данные о количестве мигрантов из Украины

Шокирующие масштабы: появились данные о количестве мигрантов из Украины
Из Украины с 20 марта 2018 года выехало более 766 тыс. человек. Большая часть из них – трудовые мигранты. Каждые 30 секунд количество уехавших, увеличивается на одного человека.

Об этом сообщает платформа ukrainianpeopleleaks.com, которая в режиме живого времени подсчитывает количество мигрантов, которые покинули страну. Кто автор идеи – неизвестно. При этом название сайта созвучна с WikiLeaks. Это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию из анонимных источников.

Как сообщалось, главные последствия трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей мигрантов).

Также стало известно, что украинских трудовых мигрантов регулярно обманывают за рубежом, и страны Европейского Союза – не исключение.

Отметим, что, по мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, вернуться в Украину трудовых мигрантов подтолкнет зарплата в 10 тыс. грн. "Считаю, что средняя заработная плата в стране должна быть равна не менее 10 тыс. грн. Я думаю, что в этом году мы сможем достичь таких показателей. Тогда люди будут возвращаться (из-за границы)", – сказал Гройсман несколько месяцев назад.
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  • Сегодня, 19:55
  • DTV
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