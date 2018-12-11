В соответствии с Законом ПМР № 334-ЗИ-VI от 11.12.2018 г., в Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики внесены изменения. Они направлены на гуманизацию уголовно-исполнительного законодательства и обеспечение принципа справедливости.
Время содержания лица под стражей до судебного разбирательства ранее засчитывалось в сроки лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части из расчёта один день за один день. Согласно принятому закону, это время будет засчитываться в срок лишения свободы из расчёта один день за один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима; полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; два дня отбывания наказания в колонии-поселении.
Законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс ПМР» был представлен депутатом Галиной Антюфеевой и поддержан депутатским корпусом Верховного Совета Приднестровья. Законодательная инициатива разработана с учётом международных норм. Так, Комитет Министров Совета Европы принял Рекомендацию, в соответствии с которой в случае назначения судом наказания, не связанного с содержанием осуждённого в камере, целесообразно засчитывать время, проведённое в местах содержания под стражей, в срок отбывания наказания с коэффициентом большим единицы. Аналогичные изменения в Российской Федерации были приняты и действуют с июля 2018 г.
Стоит отметить, что изменения в Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики не коснулись лиц, осуждённых за совершение преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, преступлений, связанных с террористической деятельностью, оборотом наркотиков, с посягательством на конституционный строй и безопасность государства, а также при рецидиве, опасном рецидиве или особо опасном рецидиве преступлений.
Внесённые в Уголовный кодекс ПМР изменения вступили в законную силу с 12 декабря 2018 г.Источник