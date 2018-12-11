Dnestr.TV

 
0

Сидеть день за два

Сидеть день за два
В соответствии с Законом ПМР № 334-ЗИ-VI от 11.12.2018 г., в Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики внесены изменения. Они направлены на гуманизацию уголовно-исполнительного законодательства и обеспечение принципа справедливости.

Время содержания лица под стражей до судебного разбирательства ранее засчитывалось в сроки лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части из расчёта один день за один день. Согласно принятому закону, это время будет засчитываться в срок лишения свободы из расчёта один день за один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима; полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс ПМР» был представлен депутатом Галиной Антюфеевой и поддержан депутатским корпусом Верховного Совета Приднестровья. Законодательная инициатива разработана с учётом международных норм. Так, Комитет Министров Совета Европы принял Рекомендацию, в соответствии с которой в случае назначения судом наказания, не связанного с содержанием осуждённого в камере, целесообразно засчитывать время, проведённое в местах содержания под стражей, в срок отбывания наказания с коэффициентом большим единицы. Аналогичные изменения в Российской Федерации были приняты и действуют с июля 2018 г.

Стоит отметить, что изменения в Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики не коснулись лиц, осуждённых за совершение преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, преступлений, связанных с террористической деятельностью, оборотом наркотиков, с посягательством на конституционный строй и безопасность государства, а также при рецидиве, опасном рецидиве или особо опасном рецидиве преступлений.

Внесённые в Уголовный кодекс ПМР изменения вступили в законную силу с 12 декабря 2018 г.Источник
  • Вчера, 07:53
  • DTV
  • Просмотров: 139
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Берите на заметку: Румынские злоключения с приднестровс ...
  • Рыбница: картинки воскресенья. Геннадий Чорба: общее со ...
  • Дан приказ ему… взыскать задолженность
  • Обратились к президенту Приднестровья
  • Семь процентов, семь процентов – это много или мало?
  • Сельский «мор»: Карта Приднестровья «ссыхается», с нее ...
  • На площади Великого национального собрания прошел митин ...
  • И нету других забот: Правительство внесло в Правила дор ...
  • Новая математика бюджета Приднестровья: 11% (17%)=7% ил ...
  • Почерк школы - Посвящается 70-летнему юбилею бендерской ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Берите на заметку: Румынские злоключения с приднестровс ...
  • Рыбница: картинки воскресенья. Геннадий Чорба: общее со ...
  • Дан приказ ему… взыскать задолженность
  • Обратились к президенту Приднестровья
  • Семь процентов, семь процентов – это много или мало?
  • Сельский «мор»: Карта Приднестровья «ссыхается», с нее ...
  • На площади Великого национального собрания прошел митин ...
  • И нету других забот: Правительство внесло в Правила дор ...
  • Новая математика бюджета Приднестровья: 11% (17%)=7% ил ...
  • Почерк школы - Посвящается 70-летнему юбилею бендерской ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна