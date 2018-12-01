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Есть над чем подумать...

Есть над чем подумать...
Министр внутренних дел Руслан Мова на встрече со студентами ПГУ им. Т.Г. Шевченко заявил, что нужно менять подходы к оценке труда – заработная плата должна зависеть от коэффициента полезного действия сотрудника, от качества выполняемой им работы. Естественно, необходимо поощрять и инициативу.

«Благодаря реформе, и что немаловажно – без дополнительного финансирования со стороны Министерства финансов, нам удалось переформатировать работу многих основных служб, – сказал глава милицейского ведомства. – Буквально на прошлой неделе мне докладывали: сотрудник Госавтоинспекции УВД г. Тирасполь, старший лейтенант, получил заработную плату около 7 тысяч рублей, до этого он получал 3 - 3,5 тысячи. Без сомнения, теперь он будет больше дорожить своей работой, и это касается не только госавтоинспекторов».

Однако Центр занятости г. Бендеры сообщает, что только в этом городе существуют 10 вакансий на должность инспектора дорожного движения с зарплатой 4000 рублей. Кстати, вакансий по г. Тирасполю не наблюдается.
  • Вчера, 08:22
  • DTV
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