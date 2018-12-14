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Депутаты Партии социалистов покинули зал заседаний парламента

Депутаты Партии социалистов покинули зал заседаний парламента
Фракция Партии социалистов отказалась участвовать в последнем заседании парламента 20-го созыва, на котором должен был рассматриваться отчет правительства.
Депутаты Партии социалистов покинули зал заседаний парламента
Это решение было принято в связи с тем, что рассматриваемый документ был предоставлен депутатам для изучения с опозданием, только за час до начала заседания парламента.

Об этом на утреннем брифинге заявила Зинаида Гречаный, председатель Партии социалистов и глава парламентской фракции ПСРМ.
По мнению Зинаиды Гречаный действия «парламентского большинства» и Правительства является не более, чем фарсом и профанацией настоящих слушаний.

Как заявил исполнительный секретарь ПСРМ, депутат Влад Батрынча, фракция ПСРМ покидает заседание в связи с тем, что отчет правительства был опубликован сегодня утром, за час до начала заседания парламента и поэтому депутаты никак не могли ознакомиться с ним должным образом.
  • Вчера, 14:07
  • DTV
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