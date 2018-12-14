Фракция Партии социалистов отказалась участвовать в последнем заседании парламента 20-го созыва, на котором должен был рассматриваться отчет правительства. Депутаты Партии социалистов покинули зал заседаний парламента Это решение было принято в связи с тем, что рассматриваемый документ был предоставлен депутатам для изучения с опозданием, только за час до начала заседания парламента.
Об этом на утреннем брифинге заявила Зинаида Гречаный, председатель Партии социалистов и глава парламентской фракции ПСРМ. По мнению Зинаиды Гречаный действия «парламентского большинства» и Правительства является не более, чем фарсом и профанацией настоящих слушаний.
Как заявил исполнительный секретарь ПСРМ, депутат Влад Батрынча, фракция ПСРМ покидает заседание в связи с тем, что отчет правительства был опубликован сегодня утром, за час до начала заседания парламента и поэтому депутаты никак не могли ознакомиться с ним должным образом.