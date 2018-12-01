Киевский районный суд Одессы удовлетворил иск гражданина Социалистической Республики Вьетнам Ву Нгок Хуя, который требовал корректно указать его имя по-украински в дипломе Одесского национального политехнического университета.
Во вьетнамском паспорте мужчина записан как Vu Ngoc Huy, что в украинском виде на жительство транслитерировали как Ву Нгок Хуй. При этом в университет его зачисляли по визе на въезд в Украину, где имя записали с ошибкой — Хыу. Впоследствии этот вариант перекочевал и в диплом.
Сейчас господин Ву продолжает учебу в аспирантуре и хочет защитить кандидатскую диссертацию, но не может это сделать из-за путаницы в документах. Поэтому он обратился в суд с иском об установлении факта получения им высшего образования в ОНПУ.
Суд встал на сторону гражданина СРВ.
Отметим, что Хуй - это личное имя иностранца, означает «яркий, светящийся». Его фамилия — Ву, а Нгок — это так называемое среднее имя (tên đệm или tên lót), которое выбирается родителями из довольно узкого круга. В прошлом среднее имя указывало на пол ребенка, а сейчас его основная функция — показать принадлежность к одному поколению в роду (братья и сестры имеют одно среднее имя, отличное от предыдущих и последующих поколений).