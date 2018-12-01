Демократические ценности и идея европейской интеграции, столь рьяно продвигаемая правящими партиями, не принесли гражданам страны долгожданного благосостояния. 17,7% молдаван живут хуже, а 21,9% – гораздо хуже, чем до 1991 года. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведённого Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.



Согласно этому же исследованию, очень довольны и достаточно довольны экономической ситуацией в стране всего 9,2% граждан. Более 50% населения не очень довольны или крайне не довольны ею.

Примечательно, что 27,3% жителей страны живут за чертой бедности – им не хватает доходов даже на самое необходимое. 40,2% граждан не позволяют себе “шиковать” и тратят деньги только на первостепенные нужды. Всего 1,5% населения ни в чем себе не отказывает. Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря. В нем приняли участие 1195 респондентов из 81 населенного пункта страны.

Погрешность составляет +/- 3%.