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Умер юморист из Кривого зеркала

Умер юморист из Кривого зеркала
Обид Асомов умер от болезни сердца, ему было 55 лет. Артиста госпитализировали 11 декабря, несколько дней за его жизнь боролись врачи.
Российский юморист Евгений Петросян в своем Instagram сообщил, что в столице Узбекистана скончался Обид Асомов, участник телепередачи Кривое зеркало. Сам Петросян находится на гастролях в Германии и приехать в Ташкент не может.

Асомов умер от болезни сердца, ему было 55 лет. Артиста госпитализировали 11 декабря, несколько дней за его жизнь боролись врачи. Но все оказалось безуспешно.

Петросян отметил, что с Асомовым он выступал пару недель назад на гастролях в столице Узбекистана, и ничего не предвещало беды. Поэтому артист так переживает из-за случившегося, ведь Асомов был его давним товарищем и другом.
  • Сегодня, 09:39
  • DTV
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