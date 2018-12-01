Как сообщает МВД ПМР, в бендерской поликлинике произошло ЧП.

29-летняя бендерчанка с сыном зашла на приём к доктору, оставив в общем коридоре на вешалке верхнюю одежду. Консультации врача также ожидал малолетний ребёнок в сопровождении отца. Недолго думая, мужчина вытащил из кармана чужого пальто мобильный телефон Samsung Galaxy и 51 рубль ПМР.



Заметив пропажу, потерпевшая сразу же обратилась за помощью в милицию. Через 40 минут подозреваемый оказался в руках стражей правопорядка. Задержанный, 31-летний ранее судимый горожанин, состоит на учёте как «алкоголик», «наркоман». Украденное имущество было изъято и возвращено владелице. Задержанный свою вину признал.