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И грамоту вручили

И грамоту вручили
Звание «Почетный гражданин города Бендеры» присвоено Президенту ПМР за весомый вклад в сохранение и возрождение историко-культурного наследия города и развитие физической культуры и спорта. Соответствующее решение принято на сессии городского Совета народных депутатов 22 ноября текущего года. Сегодня прошла торжественная церемония вручения удостоверения, ленты и грамоты Почетного гражданина. Вадиму Красносельскому эти атрибуты передали глава государственной администрации Роман Иванченко и председатель горсовета Юрий Кара, сообщает пресс-служба главы государства.

И грамоту вручили

Обращаясь к участникам и гостям торжественной церемонии уже в качестве Почетного гражданина города Бендеры, Вадим Красносельский поблагодарил всех, кто имеет отношение к принятию этого решения, за оказанную честь. По словам Президента, очень ценно и волнительно получить столь высокую оценку деятельности от жителей города, в котором вырос, получил воспитание и образование, создал семью и строил карьеру.

И грамоту вручили

«Вне зависимости от должностного положения я всегда думал, как прославить родной город и сделать его краше. Я вкладывал вместе со своими единомышленниками всю свою энергию в развитие родного города. По сути, сейчас настал момент, когда мы можем сделать краше всю нашу республику. Действующий Фонд капитальных вложений направлен на то, чтобы в максимальном объеме отремонтировать, восстановить, построить сотни объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Если говорить о Бендерах, то многое в этом плане уже сделано, а многое еще предстоит сделать. Я вижу Бендеры туристическим и историческим центром нашей республики с развитой спортивной, образовательной, культурной инфраструктурой», – говорил Вадим Красносельский.

И грамоту вручили

И грамоту вручили

Слова благодарности Президент адресовал бендерчанам, которых он назвал коллегами, единомышленниками и сподвижниками. Он выразил благодарность всем, кто неравнодушен к судьбе Бендер и активно занимается развитием города, реализуя различные проекты.
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  • Вчера, 13:58
  • DTV
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