Торгово-промышленная палата провела социологический опрос и выявила, где приднестровцы покупают одежду чаще всего. Результаты исследования опубликованы на сайте ТПП ПМР. Согласно представленным данным, подавляющее большинство населения (почти 75%) предпочитают покупать одежду на базарах и рынках, 55% – в специализированных магазинах одежды и торговых центрах, более 20% – в секонд-хендах и стоковых магазинах.
С одинаковой вероятностью человек купит одежду в интернете и в фирменном магазине. Почти треть приднестровского населения часто за одеждой ездит в Кишинев или в Одессу, особенно это касается жителей Тирасполя. Источник