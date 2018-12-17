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Одежду приднестровцы покупают в основном на базарах

Одежду приднестровцы покупают в основном на базарах
Торгово-промышленная палата провела социологический опрос и выявила, где приднестровцы покупают одежду чаще всего. Результаты исследования опубликованы на сайте ТПП ПМР.
Согласно представленным данным, подавляющее большинство населения (почти 75%) предпочитают покупать одежду на базарах и рынках, 55% – в специализированных магазинах одежды и торговых центрах, более 20% – в секонд-хендах и стоковых магазинах.

Одежду приднестровцы покупают в основном на базарах

С одинаковой вероятностью человек купит одежду в интернете и в фирменном магазине.
Почти треть приднестровского населения часто за одеждой ездит в Кишинев или в Одессу, особенно это касается жителей Тирасполя.
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  • Вчера, 14:04
  • DTV
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