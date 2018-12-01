О сожалении по поводу распада Советского Союза говорят сейчас 66 процентов респондентов. Такие данные приводятся в опросе «Левада-центра», пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Отмечается, что в течение последних десяти лет этот показатель не поднимался выше 61 процента. Максимальное число ностальгирующих было зафиксировано в 2000 году — 75 процентов опрошенных. По мнению 60 процентов респондентов, распада можно было избежать. Большинство их тех, кто вспоминает СССР — люди от 55 лет. В последние два года такие настроения растут и среди россиян в возрасте 18-24 лет. Опрошенные заявляли, что с распадом Советского Союза была разрушена единая экономическая система, потеряно чувство принадлежности к великой державе, выросло взаимное недоверие и ожесточенность.
В августе «Левада-центр» провел опрос, в ходе которого выяснил, что более трети россиян (38 процентов) назвали августовский путч 1991 года трагическим событием, которое привело к губительным последствиям. По мнению социологов, общая ностальгия по СССР дискредитирует события 1991 года. «Они воспринимаются негативно и расцениваются скорее как символ "распада великой страны", нежели как яркий эпизод в постсоветской истории России», — считает эксперт «Левада-центра» Карина Пипия.