В следующем году Приднестровье намерено выделить средства на ремонт техники и инфраструктуры Вооружённых сил. Отдельное финансирование предусмотрено на обеспечение военнослужащих форменным обмундированием, заявил глава региона Вадим Красносельский, пишет novostipmr.com.
На итоговой пресс-конференции глава приднестровского государства рассказал о планах на следующий год в части содержания армии. «Из Фонда капвложений выделим деньги на ремонт техники и инфраструктуры и на форменное обмундирование. Мы должны содержать нашу армию в надлежащих условиях. Это цель на следующий год», - сказал Красносельский. По словам Вадима Красносельского, сегодня уже виден итог работы власти в популяризации службы в армии.
«Самый главный итог – это бескомпромиссная борьба с проявлениями дедовщины в Вооружённых силах. На сегодняшний день факты рукоприкладства и дедовщины практически сведены на нет. Нет возбужденных уголовных дел», - добавил он.
Красносельский напомнил о том, что в этом году государство сумело поменять философию службы. Для военнослужащих ввели режим рабочего дня, создана система, при которой студенты-призывники могут продолжать учёбу. «Мы не перейдём на исключительно контрактную армию, у нас будет смешанная. Мы будем использовать и призывной ресурс, и контрактную службу», - заявил глава государства.
Отвечая на вопрос представителей Министерства обороны, Красносельский упомянул успешный опыт восстановления санатория «Днестровские зори». Напомним, лагерь долгое время не принимал постояльцев, затем его передали на баланс оборонного ведомства.
«Полностью пересмотрели структуру, штатное расписание и запустили. Я рад, что за такое короткое время (три месяца), при поддержке Правительства в части исторических долгов, удалось запустить данный объект. В ноябре там отдохнули 100 человек, пенсионеры, сейчас заехали 140, потом - ещё 100 человек», - отметил Вадим Красносельский.
Он считает, что теперь санаторий «Днестровские зори» стал рентабельным. Благодаря этому государство сможет обеспечивать путевками на оздоровление льготную категорию граждан.
«И на перспективу мы будем развивать этот объект, “Днестровские зори”. Летом это будет территория для отдыха детей. Самое главное, что этот объект стал доступным для граждан Приднестровья», - заметил Красносельский.
Участникам пресс-конференции передали выпущенную в печатном виде Стратегию. В дальнейшем она будет издана в более компактном формате. Кроме того, общедоступна электронная версия документа, проинформировал Вадим Красносельский. Он подчеркнул, что Стратегия разрабатывалась как сугубо рабочий инструмент, призванный содействовать планомерной работе должностных лиц, направленной на развитие Приднестровской Молдавской Республики. Основополагающие ориентиры этого развития – политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость. Сформулирована в Стратегии и национальная идея, которая включает три принципа: укрепление независимости с ориентиром на международное признание и выполнение результатов референдума 2006 года; продолжение формирования общности «приднестровский народ»; построение социально ориентированного государства с рыночной формой экономики.
Ссылаясь на отдельные разделы и пункты Стратегии, Глава государства говорил о политике, экономике, мерах социальной поддержки и дальнейших планах руководства страны по различным направлениям жизнедеятельности государства. Вадим Красносельский сообщил, к примеру, что до конца года состоится его встреча с Президентом РМ Игорем Додоном. Назвав предлагаемую ранее молдавской стороной повестку «неуверенной», Вадим Красносельский рассказал, что Приднестровье сформировало свою и ждет предложений от молдавских коллег. Тема, которая приднестровским руководством точно обсуждаться не будет, – это реинтеграция, подчеркнул Президент ПМР. О месте и времени проведения встречи будет сообщено дополнительно. Вадим Красносельский обозначил, что она будет организована на будущей неделе на территории Приднестровья.