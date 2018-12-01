Как напомнили работодателям в Министерстве по социальной защите и труду ПМР, необходимо ежегодно (ежеквартально) проводить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Соответствующая мера предусмотрена статьей 134 Трудового кодекса ПМР.
«Работодателям – организациям, не финансируемым из бюджета соответствующего уровня, предоставлено право самостоятельно определять порядок проведения индексации заработной платы путем его установления в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте. Это позволит учесть всю совокупность обстоятельств, значимых как для работников, так и для работодателей», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства по соцзащите и труду.
Также отмечается, что если в локальных нормативных актах работодателя положение об индексации заработной платы отсутствует или просрочено, то он должен разработать соответствующий документ или внести необходимые дополнения в уже действующий акт.
Неисполнение работодателем указанной обязанности приведёт к нарушению с его стороны норм трудового законодательства и повлечёт за собой привлечение к ответственности в порядке, установленном ТК и иными законами.