Отчёт госадминистрации Тирасполя оказался ложным, что сообщено Прокурору и Президенту ПМР Обращение Общественной организации «Общество защиты прав пациентов «ГЛИН»» к Президенту ПМР Красносельскому В. Н., Прокурору ПМР Гурецкому А. А.
Уважаемые Вадим Николаевич и Анатолий Анатольевич!
12 октября 2018 года в адрес ОО «ГЛИН» от государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск поступил ответ №9589/01-27 на обращение №71 от 25 сентября 2018 года, отправленное в мэрию столицы ПМР Председателем Общественного совета г. Тирасполь Горобец Николаем Алексеевичем, в котором были подняты проблемы выхода инвалидов-колясочников из собственного жилья ввиду отсутствия пандусов. Материалы, послужившие поводом к данному обращению, Горобец Н. А. предоставлены 21 сентября 2018 года общественной организацией «Общество защиты прав пациентов «ГЛИН»».
В ответе государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск сообщается, что «в 2018 году силами МУП «ЖЭУК г. Тирасполя» были оборудованы пандусы в 33 жилых домах…», при этом указываются адреса, по которым были произведены выше обозначенные работы. ЭТО:
Ул. Краснодонская, 72 (2-й подъезд.); Ул. Юности, 49 (2-й подъзд); Ул. Одесская, 141; Ул. Юности, 60\4 (2-й подъезд); Ул. Краснодонская, 52 (1. 6-й подъезды); Ул. Юности, 1; Ул. Краснодонская, 56 (4-й подъезд); Ул. Краснодонская, 50 (4-й подъезд); Ул. Христо Ботева, 21 вход в квартиру № 6 (отдельный вход); Ул. Манойлова, 25 (6-й подъезд); Ул. Христо Ботева, 23 (2-й подъезд); Ул. Карла Маркса, 129 (1-й подъезд); Ул. Дзержинского, 40 «А» (1-й подъезд); Ул. Зелинского, 15 (2-й подъезд); Ул. Ленина, 3; Ул. Восстания, 46 (1, 4-й подъезды); Ул. 25 Октября, 87 (1-й подъезд); Ул. 1 Мая, 11 (внутри подъезда); Ул. Космонавтов, 61 «А»; Ул. Космонавтов, 6\1 (2-й подъезд); Ул. Космонавтов, 11; Ул. Шевченко, 81\3 (1-подъезд); Ул. Космонавтов, 65 (3-й подъезд); Ул. Космонавтов, 6\2 (2-й подъезд); Пер. Чкалова, 44 (3-й подъезд); Ул. Космонавтов, 27 (1-й подъезд); Пер. Западный, 19\7 (1, 2-й подъезды); Пер. Западный, 19\6 (1,2-й подъезды); Ул. Карла Либкнехта, 78 (3-й подъезд); Ул. Манойлова, 25; Ул. Карла Либкнехта, 82; Ул. Курчатова, 74; Ул. Текстильщиков, 40 «А»
Между тем, 26 октября 2018 года в адрес ОО «ГЛИН» поступил ответ Министерства по социальной защите и труду ПМР №01-15/7118 на наше обращение №47/18 от 27 сентября 2018 года, имеющее в себе материалы, аналогичные предоставленным в обращении №45/18. Следует отметить, что Министерство по социальной защите и труду ПМР направило запрос в государственную администрацию столицы ПМР, которая прислала в адрес Министерства тот же список адресов, что и в адрес ОО «ГЛИН», подчеркнув следующее: «сумма затраченных денежных средств на производство работ по оборудованию пандусов составила порядка 39 000 рублей. Запланированы к выполнению работы по оборудованию пандусов в 3-х жилых домах, предварительная стоимость работ более 30 000 руб.».
Исходя из представленной информации, в которой указывается, что на оборудование пандусами 33-х домов потребовалось «порядка» 39 000 рублей (точные цифры, видимо, государственной администрации столицы неинтересны), а на 3 дома требуется 30 000 рублей, ОО «ГЛИН», понимая несуразность отчётных данных, провела осмотр всех 33-х адресов, по которым, по заявлениям государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск, производились работы в 2018 году.
Однако, осуществлённый ОО «ГЛИН» мониторинг зданий, в ходе которого проводился опрос жильцов, указал на то, что отчёт государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск является служебным подлогом, направленным на искажение достоверной информации. При этом из 33-х зданий, указанных в ответе мэрии столицы ПМР, всего 5 были точно оборудованы пандусами в 2018 году. Из 5 зданий, оборудованных в 2018 году пандусами, всего в 2-х были произведены работы, при которых соблюдены строительные нормы и правила, принятые на территории ПМР.
В остальных зданиях отсутствовали пандусы и иные технические приспособления либо были установлены аппарели и съезды, работы по монтажу которых в большинстве случаев производились несколько лет назад (подробная информация по каждому адресу указана в Таблице 1). Имеются случаи, когда технические приспособления, указанные в отчёте государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск, устанавливались жильцами домов – самостоятельно, за их счёт. Таким образом, государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск в нарушение права общественности на достоверную информацию предоставила заведомо ложный отчёт, что является уголовно наказуемым правонарушением – особенно в тех случаях, при которых указываются определённые суммы денежных средств, потраченных на несуществующие пандусы в несуществующих в некоторых случаях домах (ул. Космонавтов, 61 «А») или подъездах (по улице Восстания, 46 трёх-подъездный дом, в 4-ом подъезде, которого не существует, сделать что-либо невозможно).
Исходя из выше описанного, просим: Осуществить проверку целевого использования бюджетных денежных средств государственной администрацией города Тирасполь и города Днестровск; Выявить лиц, заинтересованных в предоставлении общественности заведомо ложной информации относительно установки пандусов в 2018 году, и привлечь их к ответственности; Осуществить проверку адресов, указанных государственной администрацией города Тирасполь и города Днестровск с привлечением ОО «ГЛИН» с целью подтверждения нецелевого использования бюджетных денежных средств, которые не были потрачены на указанное мэрией столицы ПМР строительство пандусов либо были направлены на изготовление и установку бесполезных аппарелей, являющихся опасными для их использования инвалидами, и не являющихся пандусами; Обязать руководство государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск выполнить все необходимые работы, направленные на устранение своих правонарушений в части установки пандусов; Ответить письменно на данное обращение – с соблюдением сроков, указанных в законодательстве ПМР.