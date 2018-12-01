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За деньги - любой каприз!

За деньги - любой каприз!
В республике снимут запрет на распитие пива и напитков, произведённых на его основе, на стадионах при проведении международных спортивных соревнований. Соответствующие изменения в КОАП приняты Верховным Советом.
При этом данный напиток может продаваться на спортивных объектах только в бумажной или пластиковой таре.

Как отмечают авторы инициативы, проект разработан в целях приведения действующего законодательства в соответствие с требованиями проведения спортивных мероприятий международных спортивных федераций, а также поддержки отечественных производителей пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

«Непременным условием Международной федерации футбола (FIFA) при проведении чемпионатов по футболу является обязательная продажа и рекламирование продукции партнеров и спонсоров этой организации, среди которых также и производители пива. По информации менеджеров футбольных команд, пивные компании могут спонсировать ту или иную команду и даже целые лиги при условии, что будет отсутствовать запрет на продажу и рекламу пива при проведении спортивных соревнований», - отмечается в пояснительной записке.

Как показала практика Российской Федерации, снятие в данной стране запрета на продажу пива на стадионах при проведении спортивных мероприятий не сказалось на уровне обеспечения безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу в июне 2018 года.

«Принятие предлагаемой нормы позволит привлечь международные спортивные организации для проведения футбольных и иных мероприятий на спортивных комплексах, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики. Это также позволит поддержать благоприятное впечатление о нашей республике в ходе спортивных событий», - уверены авторы инициативы.

Также подчёркивается, что данная норма позволит увеличить продажу продукции отечественного производителя, что, в свою очередь, скажется на увеличении поступлений в государственный бюджет налоговых платежей.
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Комментарий "Днестр ТВ": А теперь угадайте: пиво какого производителя будет продаваться на стадионе "Шериф"?
  • Сегодня, 08:19
  • DTV
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