Dnestr.TV

 
0

О-па на! А почему наши молчат? - У Молдавии — новая формула переговоров с Приднестровьем

О-па на! А почему наши молчат? - У Молдавии — новая формула переговоров с Приднестровьем
В 2019 году Молдавия применит новый подход к урегулированию приднестровского конфликта. Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник сообщила, что Кишинев теперь будет использовать в формате Постоянного совещания «5+2» (ОБСЕ, Россия, Украина — посредники, США и Евросоюз — наблюдатели в переговорах сторон) одновременное рассмотрение проблем из всех трех пакетов, в том числе политического статуса региона.

«Этот документ был утвержден, чтобы мы двигались по всем этим трем пакетам, и имели результаты по всем трем параллельно», — заявила политический представитель Молдавии. По словам Лесник, эта позиция получила одобрение на последнем заседании министров ОБСЕ в Милане.

До сих пор в основном рассматривался пакет с социально-экономическими проблемами, первый и второй, и меньше третий пакет, связанный с безопасностью и обороной. Так происходило потому, что, согласно предыдущей формуле, третий пакет должен рассматриваться только на основании результатов первых двух пакетов.

При этом Кишинев не согласен с тем, что гуманитарные вопросы решены в полном объеме. В частности, речь идет о создании благоприятных условий для функционирования в Приднестровье молдавских школ на румынской графике. «Подписанные решения не представляют полный список проблем, с которыми сталкиваются школы. Мы должны работать, чтобы увидеть, как работает механизм свободного передвижения в отношении школ, вернуться к ситуации, связанной с зданиями школ. Эта тема не была исчерпана в повестке дня переговоров», — отметили Лесник.

Относительно реализуемого договора о допуске молдавских фермеров к угодьям на левом берегу, об апостилизации дипломов Приднестровского госуниверситета и доступе приднестровских автомобилей к международному движению с разрешения Кишинева, вице-премьер отметила, что около 90% людей, которые обращаются с этими вопросами, имеют гражданство Республики Молдавия.

▼ ЧИТАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ НОВОСТИ ▼

По озвученной ею информации, начиная с 10 сентября и до конца ноября, было зарегистрировано 1382 транспортных средств, 428 актов безвозмездного пользования и отклонено около 333 запросов. В этот период были переоформлены и 1300 приднестровских водительских прав. «В правовое поле приведены граждане Республики Молдавия, жители левого берега Днестра», — заявила Лесник.

Поэтому, считают молдавские власти, актуальным становится комплексный подход в дальнейшем диалоге и определение политического статуса Приднестровья в контексте нераздельного суверенитета и территориальной целостности Молдавии.

«Настояние Кишинева было сильное, и некоторые участники формата 5+2 поддержали нас, и в этом заявлении фигурирует этот момент — все пакеты на равных условиях», — подчеркнула вице-премьер.

Лесник уточнила, что для продолжения переговоров официальному Тирасполю будет предложен соответствующий документ, утвержденный на заседании министров ОБСЕ, в котором приняли участие посредники и наблюдатели. «Новая формула Приднестровью будет предложена без какого-либо согласования», — заключила Кристина Лесник.

Как уже сообщало EADaily, президент Приднестровья Вадим Красносельский и глава внешнеполитического ведомства — политический представитель Виталий Игнатьев заявляют, что диалог с молдавской стороной возможен только по вопросам улучшения жизни граждан обоих берегов и не должен носить политический подтекст. По заявлению властей, Приднестровье сохраняет ориентацию на независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации, как это было определено на референдуме 2006 года.
Подробнее
  • Сегодня, 08:26
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Берите на заметку: Румынские злоключения с приднестровс ...
  • Рыбница: картинки воскресенья. Геннадий Чорба: общее со ...
  • Дан приказ ему… взыскать задолженность
  • Ох, доиграетесь, Или клеветникам посвящается
  • Новая математика бюджета Приднестровья: 11% (17%)=7% ил ...
  • Обратились к президенту Приднестровья
  • И нету других забот: Правительство внесло в Правила дор ...
  • "Старый бастион" приглашает
  • Почерк школы - Посвящается 70-летнему юбилею бендерской ...
  • Кто хочет войны? Кому сегодня выгодно «расшатать» мирот ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Берите на заметку: Румынские злоключения с приднестровс ...
  • Рыбница: картинки воскресенья. Геннадий Чорба: общее со ...
  • Дан приказ ему… взыскать задолженность
  • Ох, доиграетесь, Или клеветникам посвящается
  • Новая математика бюджета Приднестровья: 11% (17%)=7% ил ...
  • Обратились к президенту Приднестровья
  • И нету других забот: Правительство внесло в Правила дор ...
  • "Старый бастион" приглашает
  • Почерк школы - Посвящается 70-летнему юбилею бендерской ...
  • Кто хочет войны? Кому сегодня выгодно «расшатать» мирот ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна