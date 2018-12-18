В 2019 году Молдавия применит новый подход к урегулированию приднестровского конфликта. Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник сообщила, что Кишинев теперь будет использовать в формате Постоянного совещания «5+2» (ОБСЕ, Россия, Украина — посредники, США и Евросоюз — наблюдатели в переговорах сторон) одновременное рассмотрение проблем из всех трех пакетов, в том числе политического статуса региона.
«Этот документ был утвержден, чтобы мы двигались по всем этим трем пакетам, и имели результаты по всем трем параллельно», — заявила политический представитель Молдавии. По словам Лесник, эта позиция получила одобрение на последнем заседании министров ОБСЕ в Милане.
До сих пор в основном рассматривался пакет с социально-экономическими проблемами, первый и второй, и меньше третий пакет, связанный с безопасностью и обороной. Так происходило потому, что, согласно предыдущей формуле, третий пакет должен рассматриваться только на основании результатов первых двух пакетов.
При этом Кишинев не согласен с тем, что гуманитарные вопросы решены в полном объеме. В частности, речь идет о создании благоприятных условий для функционирования в Приднестровье молдавских школ на румынской графике. «Подписанные решения не представляют полный список проблем, с которыми сталкиваются школы. Мы должны работать, чтобы увидеть, как работает механизм свободного передвижения в отношении школ, вернуться к ситуации, связанной с зданиями школ. Эта тема не была исчерпана в повестке дня переговоров», — отметили Лесник.
Относительно реализуемого договора о допуске молдавских фермеров к угодьям на левом берегу, об апостилизации дипломов Приднестровского госуниверситета и доступе приднестровских автомобилей к международному движению с разрешения Кишинева, вице-премьер отметила, что около 90% людей, которые обращаются с этими вопросами, имеют гражданство Республики Молдавия.
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По озвученной ею информации, начиная с 10 сентября и до конца ноября, было зарегистрировано 1382 транспортных средств, 428 актов безвозмездного пользования и отклонено около 333 запросов. В этот период были переоформлены и 1300 приднестровских водительских прав. «В правовое поле приведены граждане Республики Молдавия, жители левого берега Днестра», — заявила Лесник.
Поэтому, считают молдавские власти, актуальным становится комплексный подход в дальнейшем диалоге и определение политического статуса Приднестровья в контексте нераздельного суверенитета и территориальной целостности Молдавии.
«Настояние Кишинева было сильное, и некоторые участники формата 5+2 поддержали нас, и в этом заявлении фигурирует этот момент — все пакеты на равных условиях», — подчеркнула вице-премьер.
Лесник уточнила, что для продолжения переговоров официальному Тирасполю будет предложен соответствующий документ, утвержденный на заседании министров ОБСЕ, в котором приняли участие посредники и наблюдатели. «Новая формула Приднестровью будет предложена без какого-либо согласования», — заключила Кристина Лесник.
Как уже сообщало EADaily, президент Приднестровья Вадим Красносельский и глава внешнеполитического ведомства — политический представитель Виталий Игнатьев заявляют, что диалог с молдавской стороной возможен только по вопросам улучшения жизни граждан обоих берегов и не должен носить политический подтекст. По заявлению властей, Приднестровье сохраняет ориентацию на независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации, как это было определено на референдуме 2006 года. Подробнее