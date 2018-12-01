Депутат Ю.Кучеренко предлагает подкорректировать Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» новыми изменениями, который, напомним, вступил в силу 10 мая прошлого года. За полтора года его функционирования в него неоднократно вносились поправки (в частности, одна из них «даровала» Центробанку полный контроль за страховой деятельностью), которые объяснялись их авторами «сыростью» закона, которая, в свою очередь, рождает юридические коллизии и пробелы.
Нынешние законодательные новеллы их автор, он же по совместительству руководитель «Агропромбанка», также объясняет необходимостью устранения недоработок, ссылаясь на «контролирующий опыт» Центробанка – в процессе работы банкиры еще «натолкнулись» на законодательные «шероховатости», которые «спешат» устранить.
Итак, что же в законе предлагается отшлифовать? Прежде всего, планируется установить базовые принципы порядка заключения договора обязательного страхования в электронном виде. Действующий закон предусматривает такую договорную форму, но сам механизм отсутствует – как заключается, как действует, как регистрируется, как контролируется и т.д. Поправками предлагается уточнить максимальное количество лиц, которые страхователь вправе указать, как допущенных к управлению транспортным средством, а также ввести обязанность страховщика контролировать страховых агентов, нести ответственность за их действия. Пропишут в законе и такое понятие, как несанкционированное использование бланков страхового полиса.
Планируется более полно прописать перечень документов, которые необходимо будет предоставить при заключении договора обязательного страхования и при осуществлении страховой выплаты, а также документов, которые могут служить источником сведений для страховщика о транспортном средстве. Законопроект дополнят перечнем оснований, позволяющих заключать договор обязательного страхования на срок менее 12 месяцев, возвращать страховые премии при досрочном прекращении ОСАГО и т.д.
Для ознакомления с поправками в закон мы предлагаем вам ознакомиться со сравнительной таблицей к проекту. Можно было бы, конечно, для вас, уважаемые читатели, его «переписать на человеческий язык», но нынче законотворцы трепетно относятся к каждой запятой своего творчества, поэтому, дабы «не вляпаться», даем законопроект в «чистом виде». Кому интересно