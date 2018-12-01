Dnestr.TV

 
0

Над пропастью.... во лжи

Над пропастью.... во лжи
Над клеветой: За «президента» можно получить пять лет
Недавно «Днестр-ТВ» писал о законодательной инициативе президента о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, в частности, в Уголовный кодекс о введении уголовной ответственности и ужесточении штрафных санкций в отношении клеветников (читайте материал «Ох, доиграетесь, Или клеветникам посвящается»).

Напомним, по распоряжению главы республики предлагается дополнить УК статьей «Клевета» и «карать» по ней тех, кто «клевещет» на судей, прокуроров, следователей и представителей власти. Но кто относится к их «властному» числу, не сказано: например, рядовой клерк министерства или, скажем, секретарша, будут вне клеветы?

К слову, «карать» предлагается жестко – и материально, и ограничивая свободу. Предлагаемый законопроект вызвал широкое обсуждение в социальных сетях – народ, пользуясь «вольницей» в условиях пока еще не вступившей в силу «клеветнической статьи», поспешил сказать тем самым представителям власти, начиная от самого верха, все, что он думает о них. Так высказался, что на статью «тянуло» определенно.

Поэтому из гуманистических соображений предлагаем читателям еще раз ознакомиться с законопроектом, дабы не попасть под ее действие. Это только в Советском союзе суд был самым гуманным… А также сообщаем, что депутат О.Петрик также предлагает ужесточить наказание за оскорбление главы республики. Собственной законодательной инициативой он предлагает дополнить УК статьей 316-1 «Оскорбление Президента Приднестровской Молдавской Республики». Его публичное оскорбление при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере от 350 до 700 РУ МЗП (в среднем от 7 до 14 тыс. руб.) либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо лишением свободы до 5 лет (сегодня два года).

Семен Погребняк

  • Сегодня, 09:43
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Берите на заметку: Румынские злоключения с приднестровс ...
  • Рыбница: картинки воскресенья. Геннадий Чорба: общее со ...
  • Дан приказ ему… взыскать задолженность
  • Ох, доиграетесь, Или клеветникам посвящается
  • Новая математика бюджета Приднестровья: 11% (17%)=7% ил ...
  • Обратились к президенту Приднестровья
  • И нету других забот: Правительство внесло в Правила дор ...
  • "Старый бастион" приглашает
  • Почерк школы - Посвящается 70-летнему юбилею бендерской ...
  • Кто хочет войны? Кому сегодня выгодно «расшатать» мирот ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Берите на заметку: Румынские злоключения с приднестровс ...
  • Рыбница: картинки воскресенья. Геннадий Чорба: общее со ...
  • Дан приказ ему… взыскать задолженность
  • Ох, доиграетесь, Или клеветникам посвящается
  • Новая математика бюджета Приднестровья: 11% (17%)=7% ил ...
  • Обратились к президенту Приднестровья
  • И нету других забот: Правительство внесло в Правила дор ...
  • "Старый бастион" приглашает
  • Почерк школы - Посвящается 70-летнему юбилею бендерской ...
  • Кто хочет войны? Кому сегодня выгодно «расшатать» мирот ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна