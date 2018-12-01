Над клеветой: За «президента» можно получить пять лет Недавно «Днестр-ТВ» писал о законодательной инициативе президента о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, в частности, в Уголовный кодекс о введении уголовной ответственности и ужесточении штрафных санкций в отношении клеветников (читайте материал «Ох, доиграетесь, Или клеветникам посвящается»).
Напомним, по распоряжению главы республики предлагается дополнить УК статьей «Клевета» и «карать» по ней тех, кто «клевещет» на судей, прокуроров, следователей и представителей власти. Но кто относится к их «властному» числу, не сказано: например, рядовой клерк министерства или, скажем, секретарша, будут вне клеветы?
К слову, «карать» предлагается жестко – и материально, и ограничивая свободу. Предлагаемый законопроект вызвал широкое обсуждение в социальных сетях – народ, пользуясь «вольницей» в условиях пока еще не вступившей в силу «клеветнической статьи», поспешил сказать тем самым представителям власти, начиная от самого верха, все, что он думает о них. Так высказался, что на статью «тянуло» определенно.
Поэтому из гуманистических соображений предлагаем читателям еще раз ознакомиться с законопроектом, дабы не попасть под ее действие. Это только в Советском союзе суд был самым гуманным… А также сообщаем, что депутат О.Петрик также предлагает ужесточить наказание за оскорбление главы республики. Собственной законодательной инициативой он предлагает дополнить УК статьей 316-1 «Оскорбление Президента Приднестровской Молдавской Республики». Его публичное оскорбление при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере от 350 до 700 РУ МЗП (в среднем от 7 до 14 тыс. руб.) либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо лишением свободы до 5 лет (сегодня два года).