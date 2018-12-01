Dnestr.TV

 
0

Додон сообщил о создании в Молдове народного движения «Сильный президент — сильная страна»

Додон сообщил о создании в Молдове народного движения «Сильный президент — сильная страна»
Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о создании национального движения «Сильный президент — сильная страна» в защиту молдавской государственности. В числе прочего, это станет ответом сторонников главы государства на действия Конституционного суда и многократные отстранения президента от должности. Об этом Додон заявил 20 декабря во время отчета за два года своего президентства.

Во время отчета Додон не раз говорил о том, что парламентское большинство пытается всячески ограничить президента, которого «не может контролировать». Особенно показательны, по его мнению, неоднократные отстранения его от должности Конституционным судом.

«Не хочу дестабилизации, но, думаю, что хватит. Прошло два года. Я не хотел идти на дестабилизацию, потому что это рискованно. Но сегодня рубикон: дальше так невозможно», — заявил Додон.

Он сообщил, что решил выполнить просьбу «тысяч людей», которые ему писали, и дать старт национальному движению «Сильный президент — сильная страна»
Додон призвал создавать это движение «снизу вверх в защиту нашей государственности и принципов». Он пообещал, что в январе 2019 года пригласит в Кишинев представителей разных районов республики и вместе они решат, что делать дальше.

То, что происходило последние два года с институтом президента, по его мнению, неприемлемо. «Речь не о Додоне. Нельзя так относиться к государственному институту», — подчеркнул президент. Он пообещал, что, если подобное повторится после выборов, движение «Сильный президент — сильная страна» предпримет определенные шаги. Какие именно, решат в январе.
Источник
  • Сегодня, 22:06
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Берите на заметку: Румынские злоключения с приднестровс ...
  • Рыбница: картинки воскресенья. Геннадий Чорба: общее со ...
  • Дан приказ ему… взыскать задолженность
  • Ох, доиграетесь, Или клеветникам посвящается
  • Новая математика бюджета Приднестровья: 11% (17%)=7% ил ...
  • Обратились к президенту Приднестровья
  • И нету других забот: Правительство внесло в Правила дор ...
  • "Старый бастион" приглашает
  • Почерк школы - Посвящается 70-летнему юбилею бендерской ...
  • Кто хочет войны? Кому сегодня выгодно «расшатать» мирот ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Берите на заметку: Румынские злоключения с приднестровс ...
  • Рыбница: картинки воскресенья. Геннадий Чорба: общее со ...
  • Дан приказ ему… взыскать задолженность
  • Ох, доиграетесь, Или клеветникам посвящается
  • Новая математика бюджета Приднестровья: 11% (17%)=7% ил ...
  • Обратились к президенту Приднестровья
  • И нету других забот: Правительство внесло в Правила дор ...
  • "Старый бастион" приглашает
  • Почерк школы - Посвящается 70-летнему юбилею бендерской ...
  • Кто хочет войны? Кому сегодня выгодно «расшатать» мирот ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна