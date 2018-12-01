Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о создании национального движения «Сильный президент — сильная страна» в защиту молдавской государственности. В числе прочего, это станет ответом сторонников главы государства на действия Конституционного суда и многократные отстранения президента от должности. Об этом Додон заявил 20 декабря во время отчета за два года своего президентства.
Во время отчета Додон не раз говорил о том, что парламентское большинство пытается всячески ограничить президента, которого «не может контролировать». Особенно показательны, по его мнению, неоднократные отстранения его от должности Конституционным судом.
«Не хочу дестабилизации, но, думаю, что хватит. Прошло два года. Я не хотел идти на дестабилизацию, потому что это рискованно. Но сегодня рубикон: дальше так невозможно», — заявил Додон.
Он сообщил, что решил выполнить просьбу «тысяч людей», которые ему писали, и дать старт национальному движению «Сильный президент — сильная страна» Додон призвал создавать это движение «снизу вверх в защиту нашей государственности и принципов». Он пообещал, что в январе 2019 года пригласит в Кишинев представителей разных районов республики и вместе они решат, что делать дальше.
То, что происходило последние два года с институтом президента, по его мнению, неприемлемо. «Речь не о Додоне. Нельзя так относиться к государственному институту», — подчеркнул президент. Он пообещал, что, если подобное повторится после выборов, движение «Сильный президент — сильная страна» предпримет определенные шаги. Какие именно, решат в январе. Источник