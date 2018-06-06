В ИПЦ «Априори» на протяжении ноября проходила прокурорская проверка. На днях мы получили её результаты. В Предписании нам вменяются нарушения, связанные с понятием «политическая деятельность» из нового Закона «О НКО». Похоже, наш случай стал первым из такого рода решений. Мы считаем этот прецедент важным для всего общественного сектора Приднестровья, поэтому делаем наш кейс достоянием общественности.
Немного предыстории: Как все, наверное, помнят, в Приднестровье с весны 2018 года действует новый Закон «О НКО». Мы (ИПЦ «Априори» и доминирующее большинство других наших коллег) в течение более года в процессе «публичных слушаний» по нему и других публичных встреч отстаивали его некорректность. Он изобиловал размытыми формулировками ключевых понятий и исключениями, отсутствовали ясные механизмы применения отдельных положений. В этом виделись риски для сектора, связанные с его избирательным и субъективным применением в целях ущемления независимости общественных организаций. В итоге Законопроект был изменён на ещё более радикальную версию и принят ВС ПМР. Против принятия Закона проголосовало 3 депутата. Как только об этом стало известно, мы направили открытое письмо Президенту от 20 организаций с просьбой не подписывать этот Закон пока он не будет доработан. Президент подписал Закон, после этого провел встречу с НКО, где было инициировано создание Консультативного совета при правительстве по взаимодействию с НКО. Уже летом на одной из встреч Консультативного совета представителю Прокуратуры был задан вопрос о нахождении в их рассмотрении дел, связанных с понятием «политическая деятельность» в Законе «О НКО». Представитель Прокуратуры сообщил, что таких дел в Прокуратуре на данный момент нет. Кроме того, на одной из последних встреч Консультативного Совета, депутат профильного комитета ВС И. С. Буга на предложения представителей НКО по корректировке нового Закона выразил глубокое убеждение, что сперва необходимо получить законоприменительную практику и уже на её основе начать такую работу.
Непосредственно к практике: 1 ноября к нам поступило обращение от Прокуратуры Приднестровья с требованием предоставить практически все документы за 2017-2018 года. В течение нескольких дней мы эти документы предоставили. 12 ноября у нас дополнительно запросили документы за 2016 год. Мы так же их предоставили. 4 декабря все наши документы были возвращены Прокуратурой. Было сказано, что проверка ещё продолжается, поэтому никаких решений на тот момент представлено не было. 18 декабря мы получили результат этой проверки. Делимся Предписанием Прокуратуры со всеми, так как, с одной стороны, мы всегда действовали максимально публично и прозрачно, а с другой, это, похоже, первый прецедент применения специфики нового закона «О НКО» и, как организация, одна из программ которой («Ресурсный центр») направлена на развитие гражданского сектора, мы считаем необходимым освещать это явление.
Несколько пояснений по Предписанию: 1. Соглашения с донорскими организациями (все 3 пункта), указанные в начале, относятся к 2016 году. Лишь один из них (п. 2) распространился и на 2017 год, завершившись в январе. Это были хронологически последние соглашения, которые предусматривали финансирование ИПЦ «Априори» от иностранных источников. В силу ряда достаточно специфических, чтобы в рамках этого текста не расписывать это, причин, с тех пор наша организация осуществляет свою деятельность прежде всего в рамках партнёрских проектов с другими организациями, которые берут на себя все финансовые обязательства, а некоммерческое партнёрство «Информационно-правовой центр «Априори»» является ресурсной площадкой. 2. Выставка от 6.06.2018 и видео о ней, по которому я давал пояснения Прокуратуре: https://apriori-center.org/nedelja-svobody-slova-2018/ 3. Анонс «презентации Дирун А. В.» 4.10.2018 (не хотелось бы присваивать труд других: тут прямо говорится, что организатором мероприятия является ТШПИ): https://apriori-center.org/program/prezentacija-issledovanija-smeshannaja-izbiratelnaja-sistema-analiz-i-perspektivy-dlja-pridnestrovja/ Видео самой презентации, по которой мною давались пояснения: https://www.facebook.com/club19pmr/videos/2243264209254566/
Что дальше? 1. Нам предстоит выяснить, как именно прокуратура видит «устранение» произошедших нарушений. 2. Мы будем обжаловать данное предписание в Суде. 3. Мы будем держать всех заинтересованных в курсе событий через имеющиеся информационные ресурсы.
Ссылки на информацию об информации, о которой говорилось в тексте: - Пресс-релиз ИПЦ «Априори» о Законопроекте: https://apriori-center.org/press-reliz-ipc-apripri-o-nekom-dejat/ - Заседание ВС ПМР с обсуждением и принятием Закона «О НКО» (3:09:00-3:29:25):https://www.youtube.com/watch?v=Y78YP4QGSzk - Открытое письмо Президенту: https://www.facebook.com/groups/Pridnestrovie.OnLine/permalink/2342867485739072/ - Странички ИПЦ «Априори» в FB и ВК, сайт: https://www.facebook.com/aprioricenter/ https://vk.com/aprioritiraspol https://apriori-center.org/