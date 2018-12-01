Приток мигрантов, который в последние годы компенсировал естественную убыль населения России, больше не покрывает сокращение числа граждан, сообщает Росстат.

Таким образом, население России сократится впервые за 10 лет.

Основной причиной естественной убыли населения остается сокращение рождаемости.

Снижение числа родившихся произошло в 83 регионах. Эта тенденция связана с тем, что в детородный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х годов.

Миграционный прирост в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшился на 43% (или на 76,6 тыс. человек). Сильнее всего сократился приток мигрантов из Украины (уменьшение на 74%), Узбекистана (на 70%) и Киргизии (на 40%).



«Граждане Украины и Молдовы сейчас больше стараются ехать в Западную Европу. Конкурентные возможности России по сравнению со странами Евросоюза слабы, эффект этнокультурной близости и сходства менталитета с годами стирается», — отмечают эксперты Росстата.