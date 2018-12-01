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Полномочий требуют наши сердца

Полномочий требуют наши сердца
Бендерский горсовет подготовил законодательную инициативу, в которой запросил для себя (в смысле – городских, районных Советов и госадминистраций) больших полномочий в части контроля за процессами разгосударствления и приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Сегодня в соответствии с действующим законодательством по каждому приватизированному объекту государственной или муниципальной собственности создается комиссия, которая проверяет соблюдение условий договора купли-продажи объекта государственной или муниципальной собственности, а также – в случае необходимости – проверяет исполнение покупателем приватизированного объекта инвестиционных обязательств.

Однако, сетуют бендерские народные избранники, на практике городские (районные) государственные администрации сталкиваются с проблемой излишнего документооборота, что затрудняет процесс оптимизации работы комиссии. Посему просят законодательно наделить госадминистрации правом создавать единую комиссию по проверке соблюдения условий договора купли-продажи всех приватизированных объектов муниципальной собственности. А также предлагают –опять же законодательно – включать гор-райсоветы в перечень адресатов, в чей адрес будут направляться решения по приватизации (выполнение обременения при приватизации, изменение условий договора купли-продажи и т.д.). А то все получают, а местные народные избранники – нет. Нехорошо!

Иван Загоруйко


Кому интересно
Поправки в Закон «О разгосударствлении и приватизации»

1. Пункт 1 статьи 40-1 дополнить частью третьей следующего содержания:
«По приватизированным объектам муниципальной собственности, в случае необходимости исполнения покупателем объекта инвестиционных и иных обязательств, создание комиссий, их количество и персональный состав определяется правовым актом городской (районной) государственной администрации».

2. Часть вторую пункта 5 статьи 40-1 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти по осуществлению разгосударствления и (или) приватизации направляет собственнику приватизированного объекта, Правительству Приднестровской Молдавской Республики, Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики, а городская (районная) государственная администрация направляет собственнику приватизированного объекта и городскому (районному) Совету народных депутатов решения, подтверждающие выполнение собственником приватизированного объекта обязательств по договору купли-продажи государственного или муниципального имущества».

3. Часть пятую пункта 6 статьи 40-1 изложить в следующей редакции:
«По итогам деятельности комиссия по пересмотру (изменению) условий договора купли-продажи объекта приватизации протоколом своего заседания рекомендует уполномоченному Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительному органу государственной власти по осуществлению разгосударствления и (или) приватизации разработать соответствующий проект правового акта Правительства Приднестровской Молдавской Республики, городской (районной) государственной администрации рекомендует разработать соответствующий проект правового акта, городской (районной) государственной администрации об утверждении одного из следующих решений:
а) об отсутствии оснований для пересмотра (изменения) условий договора купли-продажи объекта приватизации.
В случае принятия данного решения уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти по осуществлению разгосударствления и (или) приватизации, городская (районная) государственная администрация обязаны обратиться в суд с требованием о расторжении договора купли-продажи государственной или муниципальной собственности;
б) о необходимости пересмотра (изменения) условий договора купли-продажи объекта приватизации и разработки собственником инвестиционного проекта, направленного на продление сроков исполнения инвестиционных условий, предусмотренных договором купли-продажи государственной или муниципальной собственности, но не более чем на 3 года.
В случае принятия данного решения уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти по осуществлению разгосударствления и (или) приватизации, городская (районная) государственная администрация, с учетом разработанного инвестиционного проекта, заключают с собственником приватизированного объекта дополнительное соглашение к договору купли-продажи государственной или муниципальной собственности.
Проверка соблюдения условий дополнительного соглашения, применение мер ответственности за его неисполнение, а также порядок передачи приватизированного объекта в собственность третьих лиц осуществляются в порядке, предусмотренном настоящей статьей;
в) о необходимости изменения условий договора купли-продажи объекта приватизации и признания выполнения собственником приватизированного объекта обязательств по договору купли-продажи государственной или муниципальной собственности, с прекращением всех обязательств сторон и ограничений по данному договору.
В случае принятия данного решения уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти по осуществлению разгосударствления и (или) приватизации, городская (районная) государственная администрация:
1) заключают с собственником приватизированного объекта соответствующее дополнительное соглашение к договору купли-продажи государственной или муниципальной собственности;
2) принимают решение о выполнении собственником приватизированного объекта обязательств по договору купли-продажи государственной или муниципальной собственности с его последующим направлением соответственно собственнику приватизированного объекта государственной собственности, Правительству Приднестровской Молдавской Республики и Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики либо собственнику приватизированного объекта муниципальной собственности и городскому (районному) Совету народных депутатов».



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