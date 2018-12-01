Молдова на 81 месте в рейтинге по "Индексу свободы прессы / World Press Freedom Index"



При этом, Германия - 15-я; Англия - 40-я; Румыния - 44-я; США - 45-е; Италия - 46-я; Украина - 101-я; Болгария - 111-е; ОАЕ - 128 (и это при последних событиях!);

Россия - 148-я; Таджикистан - 129 (Вы даже не представляете какая там "свобода прессы!" - прим Г.В.); Белоруссия - 155-я...



Всего в рейтинге, приведенном "Репортеры без границ" - 180 стран мира (https://rsf.org/en/ranking)



Примечание "Днестр ТВ": Особенно порадовала Украина. При всех поступающих новостях, место выше России, Таджикистана и Белоруссии.

Вот еще бы Приднестровье замерить было бы здорово)))

