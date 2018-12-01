Dnestr.TV

 
0

Молдова на 81 месте в рейтинге по Индексу свободы прессы

  • Категория: ---
Молдова на 81 месте в рейтинге по Индексу свободы прессы Молдова на 81 месте в рейтинге по "Индексу свободы прессы / World Press Freedom Index"

При этом, Германия - 15-я; Англия - 40-я; Румыния - 44-я; США - 45-е; Италия - 46-я; Украина - 101-я; Болгария - 111-е; ОАЕ - 128 (и это при последних событиях!);
Россия - 148-я; Таджикистан - 129 (Вы даже не представляете какая там "свобода прессы!" - прим Г.В.); Белоруссия - 155-я...

Всего в рейтинге, приведенном "Репортеры без границ" - 180 стран мира (https://rsf.org/en/ranking)

Примечание "Днестр ТВ": Особенно порадовала Украина. При всех поступающих новостях, место выше России, Таджикистана и Белоруссии.
Вот еще бы Приднестровье замерить было бы здорово)))
  • Сегодня, 07:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Берите на заметку: Румынские злоключения с приднестровс ...
  • Рыбница: картинки воскресенья. Геннадий Чорба: общее со ...
  • Дан приказ ему… взыскать задолженность
  • Ох, доиграетесь, Или клеветникам посвящается
  • Новая математика бюджета Приднестровья: 11% (17%)=7% ил ...
  • Обратились к президенту Приднестровья
  • И нету других забот: Правительство внесло в Правила дор ...
  • "Старый бастион" приглашает
  • Почерк школы - Посвящается 70-летнему юбилею бендерской ...
  • Кто хочет войны? Кому сегодня выгодно «расшатать» мирот ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Берите на заметку: Румынские злоключения с приднестровс ...
  • Рыбница: картинки воскресенья. Геннадий Чорба: общее со ...
  • Дан приказ ему… взыскать задолженность
  • Ох, доиграетесь, Или клеветникам посвящается
  • Новая математика бюджета Приднестровья: 11% (17%)=7% ил ...
  • Обратились к президенту Приднестровья
  • И нету других забот: Правительство внесло в Правила дор ...
  • "Старый бастион" приглашает
  • Почерк школы - Посвящается 70-летнему юбилею бендерской ...
  • Кто хочет войны? Кому сегодня выгодно «расшатать» мирот ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна