Представители Молдавии, Грузии и Украины договорились объединить усилия в противодействии России. Фото с сайта www.mtot.gov.ua Украина, Молдавия и Грузия создали Трехстороннюю межведомственную платформу для объединения усилий по реинтеграции неподконтрольных территорий и противодействию России. При этом стороны впервые сделали ставку на убеждение населения самопровозглашенных республик. Жителей Донбасса, Абхазии и Южной Осетии украинские и грузинские власти собираются заманить пряником. Приднестровью готовят иной рецепт, основанный на добрых отношениях непризнанной республики с ЕС. Россия из новых посреднических схем исключается.
В Тбилиси встретились вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Республики Молдова (РМ) Кристина Лесник, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш и государственный министр по вопросам примирения Грузии Кетеван Цихелашвили. Они подписали Меморандум о создании Трехсторонней межведомственной платформы для обмена опытом интеграционной политики территорий, находящихся вне контроля государств, и противодействия РФ.
«Если действовать всем вместе, объединив наши усилия, то политика, которую проводит Российская Федерация, будет неэффективной. На международной арене уже никто не поддерживает Россию, так же как и не верят ее громким заявлениям. Сегодня мы подписали важный документ, который дает возможность обмениваться информацией на совсем другом уровне. Мы будем работать и будем делиться наработками исключительно в невоенной сфере противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации», – отметил украинский министр Вадим Черныш.
Платформой предусмотрен обмен опытом в сфере соблюдения прав человека, противодействия кремлевской пропаганде и информационной войне, установления и поддержки связей с населением, которое проживает на временно оккупированных территориях Украины, Грузии и территориях без эффективного контроля Республики Молдова, а также анализа ситуации и оценки рисков и содействия обмену соответствующими знаниями и навыками. Об этом сообщается в пресс-релизе мероприятия. Что касается поддержки связей Кишинева с населением Приднестровья, то они давно налажены. Более того, в рамках переговорного формата «5+2» (Молдавия, Приднестровье – стороны, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели) Кишинев и Тирасполь успешно решают вопросы, связанные с улучшением жизни населения двух берегов Днестра. Этот опыт поддержали ОБСЕ и ЕС. 25 декабря состоится очередная встреча президента РМ Игоря Додона с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. На ней будут обсуждаться шаги по усилению мер доверия сторон. Политические вопросы, как отметил Вадим Красносельский, обсуждать не планируется. Между тем накануне Приднестровье обнародовало свою стратегию, в которой главным приоритетом названо намерение непризнанной республики добиться признания. А также – развитие экономических связей – как с Востоком, так и с Западом. Надо отметить, что пока западное направление прогрессирует: две трети экспорта Приднестровья уходит именно туда. И экономика региона развивается. На днях местные статистические органы сообщили о росте объема производства в Приднестровье на 40%.
Основа такого позитива – в отсутствии в регионе военных действий. А также в прямых связях молдавских властей с приднестровскими и поддержке обеих сторон ЕС. Известно, что Евросоюз предоставил Приднестровью ряд преференций, в том числе беспошлинную торговлю. Кишинев этому не препятствует.
Чему в этой ситуации может Киев научить Кишинев, непонятно. А он именно это обещает сделать. Вероятно, правильнее было бы наоборот: чтобы Молдавия делилась с Украиной опытом налаживания отношений с регионом, где раньше шла война. Но несмотря на это, Киев пообещал помочь Кишиневу освободить Молдавию от российских войск, дислоцирующихся в Приднестровье. В этом ранее глава МИД Украины Павел Климкин заверил молдавского коллегу на встрече в Киеве: «Украина и Молдова и в дальнейшем будут работать над освобождением Донбасса и Приднестровья от российского присутствия как в двусторонних отношениях, так и на международных площадках».
Руководитель кишиневского Центра стратегических исследований и политического консалтинга Politicon Анатол Царану отметил, что «Республика Молдова сегодня является союзником Украины. Особенно в том, что касается Приднестровья. Ранее Киев в рамках переговоров по урегулированию приднестровского конфликта поддерживал Москву, теперь все изменилось. Кишинев может действовать сообща с Киевом». Он отметил, что «Грузия традиционно является союзником США и у Тбилиси более интенсивные связи с Вашингтоном». Источник