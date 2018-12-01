Одним из краеугольных камней предвыборной программы нынешней власти было создание новых 15 тысячи рабочих мест. Дело благое, конечно. В условиях сильнейшей трудовой, и не только, миграции населения из Приднестровья это звучало как манна небесная: будут рабочие места, значит, можно и на родимой сторонке работать, кормить семью, строить планы и радоваться жизни. Такое обещание было принято на ура. Да чего греха таить - и многие другие, но сейчас речь не об этом.
Приднестровские официальные СМИ не стесняясь рассказывают об успехах власти, и, естественно, о создании новых рабочих мест. Только вот некоторые данные статистики, почему-то до рядового обывателя не доходят. Мне прислали несколько документов, которые рисуют немного другую, отличную от официальных СМИ, картину. Кто из властей может прокомментировать, к примеру, такую таблицу:
Не хочется ставить под сомнение цифры, излагаемые официальными лицами. У них своя правда. А это тогда что? Григорий Воловой