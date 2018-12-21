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В Раде готовятся официально объявить войну Российской Федерации

В Раде готовятся официально объявить войну Российской Федерации
Проект Постановления №9442 от 21.12.2018 об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины зарегистрирован во ВРУ, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на ВРУ.
Указанный документ предусматривает обращение к Порошенко по поводу объявления войны, разрыва дипотношений и прекращения транспортной связи с Российской Федерацией.

В Раде готовятся официально объявить войну Российской Федерации

Автор проекта — нардеп Виталий Куприй из Днепропетровска, внефракционный.
Текст пояснительной записки к документу с заголовком "Об обращении Верховной рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией" в электронной базе пока отсутствует.
В Раде готовятся официально объявить войну Российской Федерации
  • Сегодня, 08:30
  • DTV
  • Просмотров: 13
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