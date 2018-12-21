Проект Постановления №9442 от 21.12.2018 об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины зарегистрирован во ВРУ, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на ВРУ. Указанный документ предусматривает обращение к Порошенко по поводу объявления войны, разрыва дипотношений и прекращения транспортной связи с Российской Федерацией.
Автор проекта — нардеп Виталий Куприй из Днепропетровска, внефракционный. Текст пояснительной записки к документу с заголовком "Об обращении Верховной рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией" в электронной базе пока отсутствует.