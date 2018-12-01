Как сообщает рыбничанин Юрий Петрик, "...в бендерском кафе "Оазис" встретились администраторы и участники трёх групп приднестровского сегмента ФБ: "Приднестровье - наш общий дом", "Новое Приднестровье" и "Приднестровье без коррупции", Встреча была неформальной и прошла в предпраздничной, дружеской обстановке. Не обошлось без бокала шампанского. Обсудили массу тем и вопросов, среди которых были и довольно острые.
Защитники Приднестровья Д. Воронцов и В. Березянский говорили о липовых "защитниках", которых на треть больше чем реальных. Среди таких, неправедно присвоивших себе высокое звание, деятелей имеются даже одномесячные на тот момент дети!
Обсудили тему трудовой миграции. Автор этих строк рассказал о том, как происходит набор на работу в Польшу. Позитивные и рисковые стороны работы в чужой стране. Среди участников встречи были и те, кто имеет знакомых, которые нашли работу при моём посредничестве. ОД "Рыбница - наш общий дом проводит социальную акцию по поддержке и информированию тех, кто принял решение работать в Польше. Люди возвращаются оттуда с серьёзными по нашим меркам, заработанными деньгами, которые тратят дома и с прививкой свободы.
Г.Воловой затронул внимание на теме не всегда адекватной оценки деятельности НКО. Он привёл пример недавнего прокурорского обращения в адрес дискуссионного клуба "19". Он обратил внимание на пробелы в законодательстве, которые не всегда позволяют определить грань между правозащитной и политической деятельностью. (Кстати, я говорил и о будущих проблемах в развитии промышленности, и о СМИ, и о защите прав человека, и о нарушениях этих прав, коих много... Обмен мнениями шел по широкому кругу вопросов - прим. Григория Волового).
Администраторы группы "Приднестровье - наш общий дом" Г. Чорба, А. Подгородецкий и А. Шадрин рассказали о причинах создания данной группы, на платформе которой создан информационно-политический сайт и одноимённое республиканское общественное движение. Некоторые общественные деятели пытаются поделить наше общество на различные сегменты - хоржановцев, шевчуковцев, "красных" и даже голубых.
В нынешних условиях, когда Приднестровье стоит перед серьёзными внешними и внутренними вызовами надо объединять, а не раскалывать. В этом же причины запуска проекта "Время Ч", посредством которого общественники могут высказать свою позицию.
В ходе встречи, участник группы "Приднестровье-наш общий дом" Р.П.Мова ответил на вопросы со стороны участников.
Красной нитью в словах всех участников встречи проходила идея необходимость консолидации общества на объединяющих, а не раскалывающих принципах. Об этом красноречиво говорила М.Жуковец, и администратор группы "Новое Приднестровье" А.Пятковская.
Особую благодарность участники встречи выражают В.Е.Пасютину, за помощь в организации и проведении встречи".