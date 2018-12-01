В 2013 или 2014, если не ошибаюсь, году, по предложению второго Президента ПМР Е.В. Шевчука, Верховный Совет исключил КЛЕВЕТУ из перечня составов преступлений и, таким образом наказание за клевету стало не уголовным, а административным. Уголовная ответственность за оскорбление в Уголовном Кодексе ПМР осталась. Тем не менее, налицо была заданная тогдашним главой государства тенденция на смягчение наказания по данной разновидности правонарушений.
Однако, под занавес своего правления, Е.В. Шевчук изменил свою политику в данном вопросе и обратился в Верховный Совет с законодательной инициативой об усилении уголовного наказания, как тогда было сформулировано, «за оскорбление» представителей власти».
В ноябре 2016 года Верховный Совет, совершенно с нашей точки зрения правильно и по делу, данную инициативу Е.В. Шевчука отклонил.
Сколько пламенного пафоса было тогда в речах депутатов….
Один из них, который и сейчас круглосуточно лазит по соцсетям и одновременно служит любимым объектом для насмешек пользователей утверждал, что народу хотят заткнуть рот через увеличение санкций за оскорбление представителей власти, сетовал, как хватает совести у власти, доведшей народ до нищеты, желать заставить народ замолчать, даже ни много ни мало обозвал такие меры кощунством!
И вот 03 декабря 2018 года одним из депутатов Верховного Совета вносится законодательная инициатива об усилении уголовной ответственности за оскорбление Президента ПМР, в соответствие с которой (позвольте процитировать)
«Публичное оскорбление Президента Приднестровской Молдавской Республики, при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, -наказывается штрафом в размере от 350 (трехсот пятидесяти) до 700 (семисот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо обязательными работами на срок от 180 (ста восьмидесяти) до 240 (двухсот сорока) часов, либо исправительными работами на срок от 1 (одного) года до 2 (двух) лет, либо лишением свободы до 5 (пяти) лет» конец цитаты.
До пяти лет!!! При этом¸в пояснительной записке к законопроекту приводятся отсылки к аналогичным нормам, которые имеются в уголовном законодательстве Азербайджана, Белоруссии и Казахстана, то есть авторитарных стран, в которых власть остается в одних руках уже десятки лет, и стран, в которых власть является практически наследуемой от отца к сыну.
Очень «лестные» для Приднестровья сравнения, не находите….??....
Нас это тоже возмущает…..
Такой так сказать крен к авторитаризму должен быть, с нашей точки зрения, обоюдным….
Поэтому у Республиканского Общественного движения «Приднестровье–наш общий дом» есть, по данному поводу к Верховному Совету встречное и очень конкретное предложение.
На данный момент Президент может быть в соответствие со статьей 75 Конституции ПМР отрешен от должности только за госизмену либо иное особо тяжкое и тяжкое преступление в особом, практически неосуществимом порядке.
Мы предлагаем Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики.
Ввести в законодательство норму, в соответствие с которой становится возможной ответственность Президента Приднестровской Молдавской Республики перед народом Приднестровской Молдавской Республики, за неисполнение предвыборной программы и предвыборных обещаний.
Тем более, что все призывы и обещания к народу надежно зафиксированы на бумаге и электронных носителях информации….
Предлагаем Верховному Совету оформить данное предложение как законодательную инициативу, разработать законопроект и принять эти два законопроекта и об оскорблении Президента и о его ответственности перед народом за обещания в пакете.
Думается так будет честно и справедливо… Александр Подгородецкий Источник