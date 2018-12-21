Превышение полномочий Е.Шевчуком – это интер-р-ресно! Для начала покажите мне Закон ПМР о полномочиях Президента ПМР. Ведь только при наличии такого закона можно говорить о превышении полномочий и давать за это тюремные сроки! Нет такого закона в ПМР! Его нет уже почти 10 лет. Столько прошло со времени отмены в 2009 г. закона ПМР "О статусе президента ПМР". Надо обладать изрядной хитромудростью (народ применяет другое слово – не о хитрой голове, а о хитрой части тела пониже спины), чтобы при таких обстоятельствах давать реальные тюремные сроки.
См. "Об оскорблении Президента ПМР и об ответственности Президента ПМР"
Тем не менее. Вот самое свежее сообщение о деятельности приднестровской Фемиды.
Бывший президент Приднестровья получил 16 лет строгого режима
Экс-президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 миллионов приднестровских рублей (около 2,5 миллиарда российских рублей). Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский».
Суд признал Шевчука виновным в двух эпизодах получения взятки в крупном размере и трех эпизодах превышения должностных полномочий. Бывший президент ПМР был также лишен государственных наград и не может занимать госдолжности в течение пяти лет после освобождения. Приговор был объявлен заочно. Источник
ПМРФ неоднократно писал о совершенно нетерпимом положении с "правосудием" в непризннанной республике, Это искривление правосудия отчасти продиктовано объективным фактором - как раз нашей непризнанностью.. В результате чего "правосудие" ПМР варится в собственном соку, легко упавляемо властями, а защита прав и интересов приднестровцев заканчивается на границах ПМР - закрытой территории для международного правового контроля и влияния международного права.
Все это объективное окукливание правосудия ПМР со всеми его описанными последствиями могло бы быть исправлено субъективным фактором - честностью, профессионализмом, неподкупностью судейского корпуса. К сожалению, здесь произошли еще более страшные перекосы. Дело Шкильнюк, дело Кругловой, дело Хоржана – примеры самого последнего времени.
Никто не оправдывает Е. Шевчука. Но положение с правосудием в ПМР становится просто чрезвычайным. Надо что-то делать и решать. Так дальше продолжаться не может.
ПМРФ предполагает в ближайшее время вынести на общественное обсуждение деятельность судебной власти ПМР, ее некоторых представителей и некоторые их "странные" решения. Редактор Источник