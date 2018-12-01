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10 дней до нового года. В Тирасполе замечено резкое повышение цен на продукты питания

10 дней до нового года. В Тирасполе замечено резкое повышение цен на продукты питания
Если пройтись сегодня по рыночным рядам, складывается впечатление, что чем меньше дней осталось до Нового года, тем быстрее начинают расти цены на продукты питания, причем практически на все. Приднестровцы уже сейчас начинают запасаться консервированным горошком, майонезом, замороженной рыбой, мясными изделиями и тем, что может храниться в холодильнике большой промежуток времени.

Например, по сравнению с двумя предыдущими неделями буквально «взлетел» в своей стоимости живой карп. Его цена увеличилась на 10 рублей. Той же тенденции придерживается и карась, который подорожал на 5 рублей.

Молочная продукция также не осталась в стороне. Если ранее брынзу овечью можно было приобрести за 80 рублей, то теперь ее цена достигает 90 рублей. Коровью брынзу реализовывают от 55 до 65 рублей.

В пределах пяти рублей подорожали сливочное масло, яйца, привозной перец, кабачки, шампиньоны. На 10 рублей поднялись баклажаны.

Несмотря на вышесказанное, все же отмечено и некоторое понижение цен. Примерно на пять рублей потеряли в своей стоимости толстолобик, брынза козья, бананы, грейпфрут и гранат. На несколько рублей подешевели огурцы и помидоры.

За минувшие две недели свои ценовые позиции не изменили мясная продукция, слабосоленая рыба, а также ряд бакалейных товаров, но в разных торговых павильонах их стоимость может отличаться на 2-3 рубля.

10 дней до нового года. В Тирасполе замечено резкое повышение цен на продукты питания

Отметим, что в этом ценовом многообразии покупатели пытаются торговаться. Продавцы с явной охотой идут на уступки и скидывают один или несколько рублей.
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  • Сегодня, 06:37
  • DTV
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