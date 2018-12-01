Группа депутатов Верховного Совета из комитета по законодательству предлагает подкорректировать Закон «О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику и выезда из Приднестровской Молдавской Республики» в части уточнения порядка принятия решений о неразрешении въезда в нашу республику иностранного гражданина или лица без гражданства, а также о нежелательности его пребывания/проживания на территории нашей огромной и независимой страны.
Сегодня действующий закон прописывает перечень оснований, по которым иностранцу не вправе не разрешать въезжать или проживать в республике. Так, знак «стоп» не могут «поставить» «иностранцу», который родился на территории, входящей в состав ПМР, или постоянно проживает здесь. Помимо указанных оснований при принятия решения о нежелательности его пребывания/проживания учитывается также наличие у него жилого помещения на праве собственности здесь, а также проживание его супруга (супруги), нетрудоспособного родителя (усыновителя), наличие хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.
Однако, как показывает практика, закон у нас что дышло – и исполняется не всегда, и трактуется так, как хочется «трактователям». Сами парламентарии, выступившие авторами законодательной инициативы, признаются, что в их адрес нередко обращаются «иностранные граждане», в отношении которых закон нарушается. У них тут и несовершеннолетние дети проживают, и супруг/супруга, и престарелые родители, однако в отношении них принято решение о их выдворении из страны. Разумеется, такое решение «пускает под откос» всю их жизнь – семьи распадаются, дети не могут жить с родителями (одним из них), сами выдворенные «иностранцы» не могут осуществлять должный уход за детьми и престарелыми родителями и т.п.
Исходя из ситуации, нардепы проявили сочувствие, разработали поправки в закон и предлагают «переложить» решение вопроса об «иностранцах» на …президента. Он – в соответствии с законопроектом – может отменять решения уполномоченных исполнительных органов государственной власти, принятые в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, о неразрешении его въезда в республику или о нежелательности пребывания/проживания здесь.
Кроме того, закон дополнен основаниями, по которым иностранному гражданину могут «указать на дверь». К слову, в российском законодательстве, с которым мы уже много лет гармонизируемся, но все никак «не выгармонизируемся», в аналогичном законе нет положений, которые содержатся в нашем законе. Так что тут мы впереди планеты всей.
Итак, почему иностранца могут не впустить в нашу страну? Перечень оснований длинный… Въезд в республику может быть не разрешен, в случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства в пункте пропуска через государственную границу ПМР нарушил установленные правила, сообщил заведомо ложные сведения о себе или о цели своего пребывания в ПМР, если у него отсутствуют документы или он использовал подложные. А также, если он имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории ПМР или за ее пределами (до погашения или снятия судимости), если в период своего предыдущего пребывания в Приднестровье уклонялся от уплаты налога или административного штрафа либо не возместил расходы, связанные с уже бывшим в его биографии административным выдворением за пределы ПМР либо депортацией. Если он два и более раза в течение 1 года привлекался к ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с нарушением порядка пребывания (проживания) иностранных граждан.
Каковы же основания для принятия решения о нежелательности пребывания/проживания «иностранца»? Первое – если он выступал за насильственное изменение основ конституционного строя, создавал угрозу безопасности республики или ее граждан. Второе - финансировал, планировал террористические (экстремистские) акты, оказывал содействие в их совершении, поддерживал террористическую деятельность. Третье - осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, совершенного при опасном или особо опасном рецидиве на территории республики, и отбывает наказание за данное преступление. Имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, два и более раза в течение 1 года привлекался к ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок и общественную безопасность, либо с незаконным оборотом наркотических средств, а также нарушал режим пребывания в ПМР. Семен Погребняк