Правительство подготовило законодательную инициативу о внесении изменений в Жилищный Кодекс, которые, по его замыслу, должны «пробудить совесть» и повысить гражданскую сознательность некоторых несознательных элементов, не платящих за коммунальные услуги. Повышать их сознательность планируется, как всегда, рублем.
Напомним, что и сегодня за несвоевременное внесение платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги действующее жилищное законодательство предусматривает взимание пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день фактической оплаты задолженности. Правительство предлагает увеличить размер пени до 1/130. Чтобы вы понимали, как будет «действовать» новая метода, предлагаем ознакомиться с примером расчета по действующей и предлагаемой системе:
Правительство отмечает, что при действующей системе начисления пени при ставке рефинансирования 7%, годовой процент кредитования предприятием абонентов составляет 8,32%. Но в случае принятия предлагаемых поправок (не знаю, как вы, а я практически не сомневаюсь, что нардепы, все, как один, поднимут руки за этот законопроект), годовой процент кредитования составит 13,85%. А это, кстати, почти ставка потребительского кредитования коммерческими банками. И к этой ставке правительство предлагает приблизить размер пени за неуплату коммунальных услуг. Не слабо!
Правительство настаивает, что (цитирую законопроект) «данное изменение приведет к обеспечению компенсации понесенных убытков организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, вызванные несвоевременной оплатой услуг потребителями», а также будет стимулировать их (потребителей) своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
Опять же, не знаю, как вы, но я убежден, что лучшим стимулятором всех времен и народов, в том числе и для должников по уплате за «коммуналку», является повышение УРОВНЯ ЖИЗНИ, заработной платы и пенсий населения каждой отдельно взятой страны, а не повышение размеров пени и штрафов. Впрочем, для повышения уровня жизни нужно не обещать, а думать, работать и претворять планы в жизнь. Вот в этом и возникает проблема... Иван Загоруйко