Дружить надо со всеми… По данным Таможенного комитета ПМР, сегодня Приднестровье торгует почти с сотней стран, но ключевыми торговыми партнерами республики, на которые приходится львиная доля экспорта/импорта, по-прежнему являются Украина, Молдова, Россия и Евросоюз. Причём, за последние 10 – 12 лет наш внешнеторговый «вектор» под ветром блокад и кризисов стал резко разворачиваться в европейскую сторону – сегодня доля приднестровского экспорта в страны Европейского союза превалирует над поставками в ту же Россию. Так, если до 2005 года в РФ уходило почти 50 % приднестровской продукции, то сегодня в пределах 14 – 20 %, тогда как в ЕС – по разным оценкам – от 40 до 70 %. Как же так получилось, что Приднестровье (его промышленный сектор, еще с советских времен «заточенный» на российский рынок), возлагающее на Россию надежды, связанные с будущностью республики, ее стабильностью и безопасностью, получающее от нее техническую и гуманитарную помощь, так «сузило» тот самый российский, необъятный и, согласитесь, привычный и «дружеский» рынок?
«Дружить» с ЕС мы стали «начинать» в том злопамятном 2006 году, когда Молдова «отобрала» у нас таможенную печать, а Украина запретила транзит приднестровской продукции через свою территорию без молдавского таможенного оформления. Таким нехитрым способом с помощью «блокадной» экономической удавки хозяйствующих субъектов Приднестровья «затащили» в молдавское правовое поле и вынудили регистрироваться в молдавских таможенных и фискальных органах. В этом же году Евросоюз, видимо, чтобы «подсластить пилюлю», а если уж быть точнее, чтобы «оторвать» нас от России в экономическом плане, сделал нам предложение, от которого мы не смогли отказаться - предоставил приднестровским предприятиям торговые преференции (освобождение от уплаты пошлин), тем самым запустив процесс нашей переориентации на европейский рынок. Так сказать, «побуждение к дружбе»! Сегодня, по прошествии лет, было бы неправильным и несправедливым упрекать наших промышленников в «сдаче интересов» - для них тогда это был практически единственный шанс спасти себя, промышленный потенциал республики и, в конечном итоге, саму республику. Отказываться от европейских преференций было бы недальновидно и губительно - предприятия должны работать, должны реализовывать свою продукцию, должны пополнять наш бюджет. И мы, как известно, не отказались, но заплатили за это некоторым «охлаждением» внешнеторговых связей с РФ.
«Дружба» с ЕС продолжается до сих пор, как до сих пор действуют европейские преференции для приднестровских экономических субъектов. Европейские партнеры, справедливости ради надо признать, обогатили нас своим опытом ведения бизнеса, заставили «шевелиться» и конкурировать, а, следовательно, модернизироваться и соответствовать уровню качества. Сегодня для нас было бы также губительно потерять европейский рынок, как в 2006-м не вступить в него. От таких маленьких стран, как Приднестровье, «взятого в кольцо» не отличающимися миролюбием соседями, с такой открытой экономикой, как у него, современные реалии требуют гибкости, хорошей «бизнесменской чуйки» и экономической дружбы со всеми – и с Западом, и с Востоком.
Стать ближе Однако многочисленные эксперты советуют не строить иллюзий по поводу западной «дружбы» - она может также «принудительно» закончиться, как «принудительно» началась. Уже третий год Евросоюз держит нас на экономическом крючке, «играя в интригу»: предоставит/не предоставит на следующий год нашим хозяйствующим субъектам преференциальный режим в рамках подписанного Молдовой с ЕС Соглашения об ассоциации, которое, к слову, устанавливает жесткие, порой невыполнимые требования к местным производителям. Например, экономики таких стран, как Румыния, Болгария, Прибалтики, после вступления в «европейско-ассоциативную зону», не выдержали конкуренции, многие местные производства обанкротились и закрылись, особенно сельскохозяйственные. В случае отказа Приднестровья от режима зоны свободной торговли, преференции будут упразднены, пошлины «вернутся», наша продукция может стать неконкурентоспособна на европейском рынке. Тогда впереди очередной, возможно, один из самых серьезных экономических кризисов.
А их, кризисы, как известно, легче предупредить, чем преодолеть. Такие угрозы Приднестровье должно учитывать, должно «страховаться» и быть готовым к «рыночной переориентации». Тем более, нам есть куда переориентироваться. Евразийский экономический союз, который сегодня объединяет наиболее экономически успешные страны СНГ (Россия, Белоруссия, Казахстан) и интеграция в него Приднестровья может обезопасить республику от «европейских сюрпризов», дать ее экономике новый толчок к развитию и позволить приднестровским экономическим агентам стать частью евразийского рынка, который не менее объемный, чем европейский. Тем более, что интеграция в ЕАЭС нам и в ментальном плане более «по душе». Россия для жителей Приднестровья приоритетно является ориентиром и гарантом. Культурно, гуманитарно, социально мы уже давно интегрированы в российское пространство – Российская Федерация на протяжении многих лет оказывает Приднестровью помощь в названных сферах, реализует гуманитарные проекты (только надбавки к пенсии оцениваются в 30 млн долл ежегодно, а проект реализуется уже 10 лет), возводила школы и больницы, обеспечивает льготные поставки газа и т.д. Теперь, в условиях быстро меняющейся геополитической ситуации, нахождения «под боком» Приднестровья «конфликтной» Украины, республике жизненно необходимо стать ближе с Россией еще и экономически, выровнять вынужденно нарушенный внешнеторговый баланс, восстановить экономические связи.
Дайте удочку Словом, Россия рыбу нам уже давала, теперь надо дать удочку. В этой связи логичен вопрос: в чем плюсы евразийской интеграции для Приднестровья и – не менее важно – чем мы можем быть интересны ЕАЭС, той же России.
Что касается Приднестровья, то целесообразность и выгодность его интеграции в евразийское экономическое пространство очевидны. Это, прежде всего, экономические связи, беспошлинная торговля на единой территории ЕАЭС, подключение Приднестровья к общеевразийским транспортным узлам с выходом на рынки стран-участниц ЕАЭС и не только, привлечение инвестиций, которые уже в свою очередь повлекут повышение конкурентоспособности региональной экономики, создание новых производств и, соответственно, новых рабочих мест, повышение уровня жизни приднестровцев, замедление миграционных процессов, улучшение инфраструктуры,. Наконец, это не только экономическая безопасность, но и в прямом смысле региональная безопасность в рамках
Организации Договора о коллективной безопасности. Без сомнения, перспектива интеграции Приднестровья в ЕАЭС - это если не единственное, то оптимальное решение, которое позволит решить многие наши застарелые проблемы. Готово ли Приднестровье к интеграции, какие доводы оно может привести в качестве подтверждения этой самой готовности? Вопрос риторический. Первое «за» - «сверстанная» под российские законы в рамках гармонизации местная правовая база, второе - привлекательное инвестиционное законодательство, гарантирующее защиту инвестиций и преференции инвесторам, третье – промышленный и аграрный потенциал, способный обеспечить экспорт продукции, четвертое – готовность к созданию совместных евразийско-приднестровских предприятий, межрегиональных форм кооперации, пятое - возможность приобретения российскими компаниями активов в регионе и т.д. и т.д. Руководство ПМР во время визитов в Москву в высоких кабинетах уже не рыбу просит – удочку, поскольку евразийская интеграция может стать нашей национальной консолидирующей идеей, базисом внешней политики, которые «вытянут» республику из кризиса.
Есть ли у Приднестровья перспективы «покорить» ЕАЭС, интегрироваться в его пространство и среди сильных самому попытаться стать сильным? Ведь отсутствие общих границ с РФ, «политические козни» наших соседей, чьи элиты придерживаются исключительно европейской парадигмы, их стремление «отбить» у нас охоту на евразийскую интеграцию могут стать камнями преткновения на нашем пути к ней.
Однако российские экспертное сообщество и политики все чаще сходятся во мнении, что в сегодняшних политических, экономических условиях географический фактор в евразийских интеграционных процессах может быть вторичным, а значит, у Приднестровья есть реальные евразийские перспективы, более того, они расценивают наши шансы на участие в интеграционных процессах на пространстве Евразии как безальтернативные. Что нужно для того, чтобы мы оказались в ЕАЭС? Прежде всего, политическая воля сторон, принятие совместных мер концептуального, экономического и организационного характера, плотное и креативное сотрудничество, сфокусированное на четком понимании стратегических целей и задач. Елена Вышегородцева