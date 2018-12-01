"Молдова находится в ловушке олигархических интересов с экономической и политической властью в руках небольшой группы людей, оказывающих свое влияние на парламент, правительство, политические партии, государственную администрацию, полицию, судебную систему и СМИ".
С таким сенсационным заявлением выступил Европарламент накануне принятия резолюции по Молдове. Также Европарламент призвал ЕС не размораживать выделение помощи Кишиневу (напомним, это порядка 100 млн. евро) до проведения парламентских выборов в феврале 2019 года. Кроме этого, евродепутаты выразили обеспокоенность отступлением от демократических стандартов в Молдове, положением дел в сфере соблюдения законности и борьбы с коррупцией в этой стране. Что это значит и как это понимать? Другими словами Европа признала тот факт, что в Молдове группа нынешних руководителей во главе с их лидером Владом Плахотнюком захватили все ветви власти (законодательную, исполнительную, судебную) и используют их для удовлетворения своих интересов (часто сугубо коммерческих, но и других…) Поэтому, никакого финансирования со стороны Европы не будет до того, как в Молдове сменится власть. И, судя по резолюции, Европа надеется, что власть должна смениться после февральских выборов в Парламент Молдовы. Добавим, что Молдова – парламентская республика, и все ключевые и важные решения для страны принимаются депутатами.
В связи с этим, мы бы хотели под микроскопом рассмотреть политическую карту Молдовы и сделать некоторые выводы и прогнозы, касающиеся Приднестровья.
Для более удобного понимания надо разделить нынешний состав парламента условно на три фронта.
Фронт первый: Это правящая группа Влада Плахотнюка – Демократическая партия с ее сателлитами (то есть, подконтрольными партиями). В эту группу входят непосредственно сама Демпартия – 42 мандата, Европейская народная партия (во главе с Юрием Лянкэ) – 2 мандата. Некоторые политэксперты относят сюда еще 13, якобы, независимых депутатов, которые в разное время по каким-то причинам вышли из своих фракций и не присоединились к другим, но которые очень часто голосуют за инициативы Плахотнюка. Из внепарламентский партий, которые по прогнозам пройдут в следующий созыв, это партия Шор (во главе с Иланом Шором).
Фронт второй: Это так называемая группа прорумынских патриотов - унионистов. Сюда входит Либеральная партия (во главе с М. Гимпу) – 9 мандатов, Либерально-демократическая партия (бывшая партия В. Филата, теперь во главе с Тудором Делиу) – 5 мандатов. Из внепарламентский партий, которые по прогнозам пройдут в следующий созыв, сюда относят платформу Достоинство и Правда ( Андрей Нестасе) и партию Действие и Солидарность ( Майя Санду).
На сегодняшний день партии этого фронта уже официально объединились в избирательный блок ACUM (в переводе с рум. – сейчас) и провозгласили себя унионистскими.
Фронт третий: Это промолдавский блок Игоря Додона, т.е. Партия социалистов Молдовы – 24 мандата. Всего молдавский парламент насчитывает 101 мандат.
Что касается партии коммунистов (ПКРМ), то их тяжело определить в этом парламенте. Они проявили безликую позицию. Многие депутаты переходили в различные фракции. Да и по прогнозам нынешних политологов, ей грозит максимум одно место, в лучшем случае, по итогам выборов.
А теперь, пожалуй, стоит объяснить заголовок статьи, так как он касается конкретно деятелей первого фронта. Весь этот фронт состоит из команды, которая после захвата власти занялась разграблением Молдовы. Ярким примером тому служит украденный миллиард евро из бюджета страны, который был выделен Евросоюзом в качестве бюджетной помощи и предназначался для народа Молдовы. Конечно, суд еще идет и разбирательство не закончено, но ряд западных политиков и экспертов обвиняют в этой краже века правящий альянс. Кроме того, в последние годы произошло множество сомнительных приватизаций государственного имущества и госкомпаний. Совсем недавно была приватизирована единственная государственная авиакомпания Молдовы АИР Молдова. Что же касается приднестровского направления, то на площадке формата 5+2 принимаются малоощутимые решения, а сама реинтеграция двух берегов происходит мучительно долго без перспективы произойти в обозримом будущем. Не самый плохой вариант развития событий для Приднестровья. Тем более, что существенных санкций и ограничений приднестровские экономические агенты на себе не испытывают. Но и не самый хороший…
А теперь представим себе возможные варианты развития событий после февральских выборов.
Итак, первый и наиболее вероятный вариант – это победа Демпартии Плахотнюка с помощью фальсификаций и подкупа избирателей. Почему этот вариант? Да потому что единственной возможностью не сесть в тюрьму для правящего режима остается дальше продолжить оставаться у власти с контролируемой судебной системой. Молдова для Плахотнюка и его команды является последним убежищем. В России на них заведены уголовные дела. В Европе их сразу же экстрадируют по запросу Молдовы в случае, если такой запрос поступит от новых властей. И везде, где есть юрисдикция Интерпола, их ждет арест и экстрадиция на Родину. По мнению многих экспертов, правящий режим Плахотнюка захватил страну, а ее народ держит в заложниках. Однако, в ЕС не все европейские лидеры намерены смириться с такой ситуацией и признать правящий режим проевропейским, а также признать в лице Плахотнюка надежного партнера, хоть он и «свой сукин сын».
Ставки велики как никогда. Противостояние между НАТО и Россией усиливается и Молдове никто не позволит оставаться в стороне. Тем более с российскими войсками на своей территории. В контексте этого противостояния ни НАТО, ни Европу вряд ли устроит такая ситуация. И в этом плане прослеживается еще один вариант развития событий. Это непризнание Европой парламентских выборов в Молдове и, как следствие, насильственная смена власти через «народную» революцию, организованную руками румынских патриотов – унионистов. Для лучшего понимания можно провести параллель с Украиной 2014 года. В этом случае Плахотнюка ждет учесть Януковича, только вместо российских апартаментов его будет ждать тюремная камера, возможно, та же, где сейчас сидят его бывшие товарищи Филат и Платон. Если прорумынские патриоты дорвутся до абсолютной власти, то Приднестровью, мягко говоря, придется не сладко. Исходя из анализа их заявлений, стоит ожидать и полной блокады региона до возможного наведения конституционного порядка и вывода миротворцев. И тогда только остается надеяться, чтобы на обоих берегах Днестра вновь не пролилась кровь.
Остается третий вариант – промолдавская партия социалистов с ее неформальным лидером Игорем Додоном, которая ориентирована на сотрудничество с Россией. В случае уверенной победы социалистов Молдову ждет период развития как минимум торгово-экономических отношений с Россией. Эта будет хорошая новость, в том числе и для молдавских аграриев, которые так и не смогли в большинстве своем внедрить европейские сельскохозяйственные технологии, чтобы экспортировать свою продукцию в Европу. Примечательно что, сколько бы ни выделяли на это дело европейских грантов, ну не может страна за столь короткое время перестроить свое сельское хозяйство по европейским технологиям.
Что касается внешней политики: ПСРМ и Игорь Додон провозгласили сбалансированный курс на развитие партнерских отношений с Западом и Востоком.
В заключение хочется перейти от фронтов политических к фронтам праздничным, тем более, что в период новогодних и рождественских праздников активных действий на политическом фронте Молдовы эксперты не прогнозируют. Иван Маркелов