Президент Молдовы Игорь Додон и глава Приднестровья Вадим Красносельский обсудили ход реализации достигнутых ранее между двумя берегами Днестра договоренностей и наметили дальнейшие шаги.
25 декабря, в Бендерах состоялась очередная, пятая по счету, рабочая встреча президента Молдовы Игоря Додона с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. Стороны подвели некоторые итоги 2018 года и отметили результаты совместных двухлетних усилий по продвижению мер по укреплению доверия между берегами Днестра. В частности, Игорь Додон напомнил, что в рамках проведенной в начале января 2017 года встречи была обозначена повестка из 8 пунктов «Пакета мер», шесть из которых реализованы, а по двум оставшимся работа продолжается. Глава государства отметил, что все принятые решения были направлены, прежде всего, на защиту интересов простых людей и экономических агентов с обоих берегов Днестра
Додон и Красносельский также обменялись мнениями в отношении достигнутых между руководством Молдовы и России договорённостей по вопросам существенного облегчения миграционного режима для жителей Молдовы. Обсудили и открывающиеся новые возможности развития торговых отношений с Россией ввиду снятия с 1 января 2019 года таможенных пошлин на ряд товарных позиций сельскохозяйственной продукции из Молдовы, что представляет интерес и для экономических агентов Приднестровского региона.
Стороны отметили важность сохранения ныне действующей миротворческой операции как фактора поддержания стабильности и спокойствия в Зоне Безопасности. При этом отметили, что в текущем году были определённые вызовы в данном направлении, но совместными усилиями их удалось преодолеть без каких-либо серьёзных осложнений, в том числе благодаря тому, что жители обоих берегов поддерживают шаги по укреплению мира и стабильности в нашей стране.
Игорь Додон подтвердил свою позицию в отношении миротворческой операции на Днестре, отметив, что считает ее успешной, и что она должна быть продолжена.
- Выразил уверенность, что миротворцы, осуществляя и далее свою деятельность, окажут содействие в создании благоприятной атмосферы по обеспечению беспрепятственного права всем гражданам Республики Молдова на свободное волеизъявление в ходе парламентских выборов, намеченных на 24 февраля 2019 года, - сообщил Игорь Додон на своей странице в Facebook.
Президент Молдовы и лидер Приднестровья провели обстоятельный диалог о перспективах развития программы мер по укреплению доверия, а также о возможных дальнейших шагах, которые будут способствовать созданию надлежащих условий для перехода к более важным процессам, касающимся поиска модели всеобъемлющего и окончательного урегулирования приднестровского конфликта.
- В этом контексте выразил поддержку активности различных диалоговых площадок, включая и на уровне общественных институтов, для обсуждения социально-значимых тем, представляющих общественный интерес для широкого круга людей с обоих берегах Днестра, - отметил Игорь Додон.
В свою очередь глава Приднестровья отметил важность реализации уже достигнутых договоренностей.
– Проведена большая работа. Вся она была направлена на практическую реализацию. Если 2017 год был итогом достижения договоренностей, то 2018 год был годом их реализации. Но есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Я убежден в том, что благодаря совместной работе у нас всё получится, – сказал Вадим Красносельский.
В заключение Игорь Додон поздравил всех жителей Приднестровья с наступающими праздниками и отметил, что будут приложены все усилия для того, чтобы наступающий год был лучше для жителей обоих берегов Днестра.
На днях исполнилось два года с того момента, как президент Игорь Додон вступил в свою должность. Попытки лишить нас Дня Победы, препоны со стороны Конституционного суда, насаждение не традиционных ценностей, передача Республиканского стадиона посольству США – это и многое другое стало тем, что не допускал сделать народно избранный президент