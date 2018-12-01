Праздничная атмосфера и в Каушанах – там также стартовала пора новогодних праздников, сегодня город посетили Деды Морозы, для которых детишки подготовили культурную программу. Добрые Деды ответили подарками.
Стоит отметить, что для Каушан это своеобразная традиция – устанавливать новогоднюю ёлку 25-го декабря, в католическое Рождество. Уже много лет главную ель города устанавливают в этот день, в то время как в Кишинёве, к примеру, это случилось 5-го декабря. Ель в Каушанах также является искусственной и простоит там до 15-го января.
Самую высокую новогоднюю ёлку, по неофициальной информации, в этом году установили в Оргееве – почти с девятиэтажный дом, сообщает ProTV.