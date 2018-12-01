Как сообщает МВД ПМР, в рамках второго этапа реформирования МВД планируется изменить внешний вид патрульных автомобилей. "Как они будут выглядеть, решает каждый из нас. Нужно просто выбрать один из вариантов цветового оформления. Главная цель – машины ДПС должны быть видны в любое время суток, в любую погоду и на любом расстоянии.
Вариант первый: Преобладающий цвет – люминесцентный жёлтый. По бокам синие продольные полосы. На них – единый номер милиции Приднестровья – «102». На дверях, бампере с правой стороны и крыше – бортовой номер автомобиля. На капоте и багажнике – аббревиатура службы «ДПС».
Второй вариант: Оформление автомобиля аналогичное, но преимущественно в синем цвете.
Пока по результатам голосования на сайте лидирует желтый цвет с отрывом примерно вдвое