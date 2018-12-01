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Еще одного депутата ВС ПМР хотят лишить неприкосновенности

Еще одного депутата ВС ПМР хотят лишить неприкосновенности
Не могут власть имеющие даже в предновогодние дни дать себе поблажку на отдых. Не могут! Они трудятся не покладая рук и чего-то там еще. Резонансное дело депутата ВС ПМР Олега Хоржана еще у всех на устах, но вот новый пассаж: депутата ВС ПМР Власова В.И. хотят лишить неприкосновенности.

Еще одного депутата ВС ПМР хотят лишить неприкосновенности
Фото: Власов В.И.

Тут же отреагировал сам депутат (по имеющейся информации он за пределами республики), а также ОД "Приднестровье наш общий дом".

Еще одного депутата ВС ПМР хотят лишить неприкосновенности
Еще одного депутата ВС ПМР хотят лишить неприкосновенности


Уважаемые депутаты Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики!

Общественное Движение "Приднестровье наш общий дом" обращается к вам с предостережением. Сегодня на сессии ВС ПМР будет рассматриваться вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Верховного Совета ПМР Власова Василия Ивановича.

Вы все прекрасно понимаете, что основным фактором, который послужил для начала действий против него является отнюдь не его профессиональная деятельность и даже не инкриминируемые ему правонарушения. Задача стоит в следующем: зачистить его рабочее место для назначения туда нужного человека и заодно зачистить избирательный округ, для опять таки своего депутата.
Хочу обратить ваше внимание на то, что вашими руками делаются дела, которые в глазах ваших избирателей выглядят весьма не респектабельно. И еще один момент. Поймите правильно, что на месте депутата, судьбу которого вы сегодня будете решать, может оказаться любой из Вас.

Совет Общественного движения " Приднестровье наш общий дом"
Подгородецкий А.Г. Председатель Совета
Шадрин А.С. зампред Совета
Чорба Г.П. Председатель движения
  • Сегодня, 11:18
  • DTV
  • Просмотров: 6
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