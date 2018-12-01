Не могут власть имеющие даже в предновогодние дни дать себе поблажку на отдых. Не могут! Они трудятся не покладая рук и чего-то там еще. Резонансное дело депутата ВС ПМР Олега Хоржана еще у всех на устах, но вот новый пассаж: депутата ВС ПМР Власова В.И. хотят лишить неприкосновенности.
Фото: Власов В.И.
Тут же отреагировал сам депутат (по имеющейся информации он за пределами республики), а также ОД "Приднестровье наш общий дом".
Уважаемые депутаты Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики!
Общественное Движение "Приднестровье наш общий дом" обращается к вам с предостережением. Сегодня на сессии ВС ПМР будет рассматриваться вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Верховного Совета ПМР Власова Василия Ивановича.
Вы все прекрасно понимаете, что основным фактором, который послужил для начала действий против него является отнюдь не его профессиональная деятельность и даже не инкриминируемые ему правонарушения. Задача стоит в следующем: зачистить его рабочее место для назначения туда нужного человека и заодно зачистить избирательный округ, для опять таки своего депутата. Хочу обратить ваше внимание на то, что вашими руками делаются дела, которые в глазах ваших избирателей выглядят весьма не респектабельно. И еще один момент. Поймите правильно, что на месте депутата, судьбу которого вы сегодня будете решать, может оказаться любой из Вас.
Совет Общественного движения " Приднестровье наш общий дом" Подгородецкий А.Г. Председатель Совета Шадрин А.С. зампред Совета Чорба Г.П. Председатель движения