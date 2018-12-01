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20-ть наиболее значимых событий в 2018 году или Жить становится все лучше, жить становится веселее!

20-ть наиболее значимых событий в 2018 году или Жить становится все лучше, жить становится веселее!
1. Изменение курса доллара в декабре 2017 года и, соответственно, обрушение жизненного уровня приднестровцев в 2018 году из-за взлета цен на товары и услуги.

2. Деление властью на «своих» и «чужих» - тех, кто был при Шевчуке, либо не шагает в ногу с властью. Как следствие углубляется раскол приднестровского общества.
Так кто там шагает левой?

3. Расправы над оппозицией. Судебные процессы над О.Кругловой, П.Мустей и др. Олег Хоржан заявляет о наличии политзаключенных в ПМР. Административные наказания вплоть до лишения свободы участникам и не участникам встречи с депутатом ВС ПМР О.Хоржаном.

4. Жесткое судебное решение в отношении Олега Хоржана, как показатель того, что будут делать с неуправляемой оппозицией.
Демократия и право, как можно понять, будут определяться по велению сверху, как и лишение свободы.

5. Похищения и судебные процессы, как метод сведения счетов с «бывшими» непримиримыми врагами: Ю.Гервазюком, Г.Кузьмичевым.

6. «Отжатие» бизнеса: показательными примерами могут служить дело российского бизнесмена, банкира В.Игнатьева и прекращение через Арбитражный суд после 12 лет работы деятельности ЗАО «Бендерский пивоваренный завод».

7. Земля и люди: признание неправомерными решений по земле в период второго президента ПМР и, вопреки обещаниям, передача земли другим арендаторам.
Когда больше всего врут? После рыбалки и во время выборов! – из анекдота.

8. Наступление на негосударственные СМИ:
- Закрытие газеты «Профсоюзные вести»: депутаты ВС ПМР разрешают «приватизировать» слово «профсоюз» и его производные Федерации профсоюзов Приднестровья;
- Судебные процессы против ТРК «Новая Волна» с целью закрыть «Днестр ТВ».
В тоже время президент подписывает Стратегию развития Республики на 2019 – 2026 годы, где говорится: «…и развитие независимых средств массовой информации».
Вы уж или крестик снимите, или трусы, сами знаете чего…

9. Победные реляции о росте экономики и то, что скоро станет лучше, только надо потерпеть 2026 года – типа, дайте еще пару сроков, ребята.
В это время популярность власти и жизненный уровень продолжают падать.

10. Те, кто критиковал предыдущую власть за обширную раздачу государственных наград, превзошли её: в республике в этом году был настоящий наградопад – ордена и медали давали в огромных количествах. Правда, в массе своей, своим людям.

11. Сенсационное заявление спикера молдавского парламента А Канду о том, что благодаря предварительному соглашению олигарха Молдовы Влада Плахотнюка с приднестровским олигархом Виктором Гушаном, ряд вопросов в переговорном процессе решались без участия России, которую даже не ставили в известность.
Ничего личного – только бизнес!

12. Шаг за шагом! Отказ от рассмотрения политических вопросов на переговорах с Молдовой и в тоже время:
- Все предприятия экспортеры и импортеры зарегистрированы в Молдове;
- Появляются т.н. «нейтральные» автомобильные номера, которые выдаются уполномоченными молдавскими органами, которые ставят их у себя на учет.¬
- Замена водительских удостоверений на молдавские…
…Видите суслика в поле? Нет! А он есть! (Из фильма «ДМБ»)

13. Изначальный отказ от индексации зарплат бюджетникам и пенсий при подготовке и обсуждении проекта бюджета на 2019 год. И поворот на 180 градусов - срочное принятие индексации на 7% по предложению президента ПМР.
Или деньги нашлись, что сомнительно, или почувствовали растущий накал недовольства со стороны населения.

14. Получение во втором полугодии российской (т.н. хлебной) надбавки: долгие обещания и заверения со стороны приднестровских властей и только в конце текущего года выплаты.
Что это? Демарш России, как показательный элемент недоверия нашим властям? Если это так, то сигнал был более чем показательным.

15. Изменение Избирательного Кодекса: теперь явка не важна, а выборы президента могут быть безальтернативными.

16. Судебный процесс и «зубодробительное» решение по делу второго президента ПМР Евгения Шевчука.
Главное в этом: он никогда не вернется в ПМР, не сможет занимать госдолжности, и не будет участвовать в выборах. Аве Цезарь!

17. Провал кампании по созданию 15 тысяч рабочих мест.
Реакция людей - народ мигрирует со свистом.

18. Инвестиции в республику не идут, хотя все для них.
Можно представить, как потенциальные инвесторы думают: отжатие бизнеса, да и работа в условиях тотального контроля со стороны монополиста – себе дороже.

19. Усиление ответственности за клевету и прочее.
Судя по всему, наверху догадываются о том, что о них думают.

20. И напоследок главная хорошая новость: Новый год придет независимо от этого. С праздником, приднестровцы!


  • Сегодня, 08:18
  • DTV
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