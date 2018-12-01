Dnestr.TV

 
0

Уволить! или Здравствуй, Дедушка Мороз!

Уволить! или Здравствуй, Дедушка Мороз!
Как сообщают в социальных сетях, на прошедшей сессии Верховного Совета ПМР была снята частично депутатская неприкосновенность с депутата Верховного Совета ПМР, бывшего вице премьера и министра ЖКХ и Транспорта, а ныне Генерального директора ТирасТеплоЭнерго Василия Власова.
Контракт, который у него заканчивается 31 декабря, вряд ли будет с ним продлен.
И вот новость: 27 декабря порядка двадцати человек работников ТирасТеплоЭнерго ознакомили о том, что они будут уволены по сокращению штатов.

Вот как прокомментировал Василий Власов: вначале Правительство, в лице министерства ЖКХ, требовало сокращения более 50 человек. Он отстоял тридцать и под сокращение попало только 20 человек.

Геннадий Чорба пишет: "Хороший подарок на Новый Год в рамках создания новых рабочих мест. Господин Президент, я обращаюсь к Вам. Что там с новыми рабочими местами?...
В продолжении темы. Такие же подарки по имеющейся информации ждут работников еще нескольких ГУПов и МУПов".
  • Вчера, 18:37
  • DTV
  • Просмотров: 386
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Берите на заметку: Румынские злоключения с приднестровс ...
  • Дан приказ ему… взыскать задолженность
  • Ох, доиграетесь, Или клеветникам посвящается
  • Еще одного депутата ВС ПМР хотят лишить неприкосновенно ...
  • Новая математика бюджета Приднестровья: 11% (17%)=7% ил ...
  • Обратились к президенту Приднестровья
  • И нету других забот: Правительство внесло в Правила дор ...
  • "Старый бастион" приглашает
  • И вновь ДТП в Парканах...
  • Кто хочет войны? Кому сегодня выгодно «расшатать» мирот ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Берите на заметку: Румынские злоключения с приднестровс ...
  • Дан приказ ему… взыскать задолженность
  • Ох, доиграетесь, Или клеветникам посвящается
  • Еще одного депутата ВС ПМР хотят лишить неприкосновенно ...
  • Новая математика бюджета Приднестровья: 11% (17%)=7% ил ...
  • Обратились к президенту Приднестровья
  • И нету других забот: Правительство внесло в Правила дор ...
  • "Старый бастион" приглашает
  • И вновь ДТП в Парканах...
  • Кто хочет войны? Кому сегодня выгодно «расшатать» мирот ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна