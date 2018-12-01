Как сообщают в социальных сетях, на прошедшей сессии Верховного Совета ПМР была снята частично депутатская неприкосновенность с депутата Верховного Совета ПМР, бывшего вице премьера и министра ЖКХ и Транспорта, а ныне Генерального директора ТирасТеплоЭнерго Василия Власова.

Контракт, который у него заканчивается 31 декабря, вряд ли будет с ним продлен.

И вот новость: 27 декабря порядка двадцати человек работников ТирасТеплоЭнерго ознакомили о том, что они будут уволены по сокращению штатов.



Вот как прокомментировал Василий Власов: вначале Правительство, в лице министерства ЖКХ, требовало сокращения более 50 человек. Он отстоял тридцать и под сокращение попало только 20 человек.



Геннадий Чорба пишет: "Хороший подарок на Новый Год в рамках создания новых рабочих мест. Господин Президент, я обращаюсь к Вам. Что там с новыми рабочими местами?...

В продолжении темы. Такие же подарки по имеющейся информации ждут работников еще нескольких ГУПов и МУПов".

